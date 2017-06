Booshi Wever: “Napoleon” Schwengle selectivo den atende casonan dudoso den salubridad!!

Recientemente UPP a publica un articulo na unda nos ta ACUSA e mandatario encarga cu Salubridad Publico na 3 ocasion pa asuntonan inapropia den su ministerio y e no a haci nada pa coregi esakinan. Nos a acusa e minister aki di ta tapa ladronicia y malversacion den salanan di operacion na HOH y esun di ladronicia na ImSan. Nos a haci denuncia oficial na Ministerio Publico y te awe nos no a tende nada ni di e Minister ni di Ministerio Publico. Despues nos a acusa e minister y TUR esnan involvi, di corupcion den e proyecto di "vernieuwbouw" di HOH. Igualmente nos a denuncia e nombracion politico di dos mucha manda como Director y Inspector di Salubridad Publico y atrobe nada.



E minister ta keda sin reaciona, loke tabata di spera. Sinembargo nos ta wak cu awo si e ta haya necesario pa atende den prensa un posibel caso di fraude den skirbimento di receta. E noticiero NoticiaCla a haci e minister e pregunta con por a permiti e asunto di fraude cu receta yega asina leu. E mandatario, manera semper ta tira culpa riba otro coleganan alegando cu “tin añanan largo esaki tabata sosode, pero e prioridad pa atende cu e problema, tabata otro caminda cerca mandatarionan”. Tambe e ta laba su man manera Poncio Pilato señalando cu a tarda pa pone Inspectie "in place", pero cu awor “danki na e investigacion aki, por bin sali na cla cu hendenan cu a keda afecta pa motibo di e fraude aki, por entrega keho awor”.



Inspectie por a wordo institui mucho mas liher, pasobra na 2013 Amigoe di Aruba a publica cu Mike de Meza a firma un contract cu Jan Huurman cu tabata inspector na Corsou, un contract cu Schwengle no a honra. Igualmente ta un hilaridad cu no por a entrega keho antes na e departamento di Salubridad. Esey semper tabata posibel y Salubridad tabata tin e posibilidad di pidi ayudo profesional di Inspectie Nederland si encaso esaki tabata necesario. Un posibilidad cu dr. Posner a percura pe y cumi persona a honra y ela funcciona pa hopi aña perfectamente.

Loke si mester duna e minister “credito” ta e hecho cu e mes ta admiti cu pa 8 aña largo ni e y ni tampoco Visser tabata interesa pa defende e interes di e consumidor y patient. Un prueba palpante ta con e minister como longarts ta neglisha por completo e DUMP na Parkietenbos.



Eleccion ta cerca y e minister ta desea di usa prensa pa drecha su imagen cu a sufri un daño inmenso pa su falta di respet contra su mesun bario di Savaneta como tambe su



incumplimiento riba tereno di Salubridad, nos Grandinan y Deporte. A bin ta resulta sinembargo cu e mandatario atrobe kier atende cu casonan duduso di un manera selectivo. Su “amigonan” si ta wordo protehi, mientras kier abusa di su poder bahando pisa riba otro posibel caso di fraude cu receta.

Ta pesey tambe nos kier sa:

* Con a para cu e caso di dr. Jaramillo?

* Con a para cu e investigacion di e dos cirujanonan cu posibel caso di malversacion?

* Con a para cu e investigacion di e salanan di operacion cu ela priminti parlamento di lo a haci?

* Con a para cu e “Openbaarheid van Bestuur” na unda SOGA lo a habri buki encuanto e renobacion di hospital?

* Con a para cu e longarts Arubiano cu mester a solicita na Corsou pasobra e minister no kier a perde su trabou como longarts aki na Aruba?

*Con a para cu un posibel caso di malversacion cu recientemente lo mester a tuma lugar na ImSan?



Enbes di demonisa tur e hobenan profesional Arubiano cu a termina nan estudio di medicina den regio, lo tabata mas na su lugar pa ofrece un solucion berdadero pa e situacion alarmante cu Salubridad ta pasando awendia aden. UPP ta di opinion cu mester habri un opcion real pa nan por wordo incorpora lo mas pronto cu ta posibel den e trabou diario riba nos Isla y di e forma ey yuda alivia e dolor y frustracion di nos hendenan cu ta sufri pa falta di atencion medico adecuado.

E mandatario no a retira di politica y ainda kier sigui traha parttime como longarts. Pueblo mester di un forma contundente rechasa e falta di maneho cu e minister Napoleon aki a mustra durante e ultimo 4 aña, su falta di interes den e patient como tambe pa nos Grandinan y Deporte. UPP tin e Real Deal cu lo percura pa un MIHO MAÑAN!



Booshi Wever

Lider UPP

Brazil 163