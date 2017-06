Turista herida y des-hidrata haya canando tur perdi den mondinan di Shete

Diamars atardi a drenta informe di cu tin un homber turista canando tur perdi den e mondinan na Shete, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e homber turista kende no tin ningun documento cun'e y a declara cu e no sa ni unda e ta ni kiko e ta haciendo eynan, polis a nota cu e homber ta des-orienta, des-hidrata y tambe herida y a ppidi presencia di ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans mesora nan a atende e heridanan pero mirando con des-hidrata e turista tabata e para-medico di ambulans a suministra e turista cu algo di come y bebe asina poco poco e turista a logra bin corda algun detaye manera su nomber y su fam na cual hotel e tabata hospeda. Ela bisa cu ela bini cu mas hende pero ya esakinan lo a bay for di Aruba caba. Polis a dicidi pa hib'e na e hotel unda e ta kedando pa asina logra soluciona e puzzel aki.