Partido M.E.P. tin un rifa cual lo hunga diabierna dia 23 na e actividad na Avenida Milio Croes, cumpra y aporta!

Bo ta stima Aruba? Bo kier gana un poco placa anto alavez yudando e partido M.E.P. recaudando fondo pa campaña? Wel ata bo oportunidad pa gana 10 mil forin, 5 mil florin of un tremendo basket, cu unicamente 5 florin bo por participa pa gana un di e prenionan aki. Check cerca bo candidato preferi of mas cercano of pasa na oficina di M.E.P. pa abo tambe ta den wega! anto sin miedo! Ami a contribui ta abo so falta........!