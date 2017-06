Hopi interes pa e evento di “Stargazing in Aruba – Saturn edition” na Parke Arikok

ORANJESTAD – Diabierna, 16 di juni 2017 Space and Nature Aruba a tene su di dos evento asina jama ‘Stargazing in Aruba – Saturn edition’ den Parke Nacional Arikok. Space and Nature Aruba ta un grupo den formacion y cu meta principal pa educa y entusiasma nos hobennan y adulto riba tereno di Astronomia, Astrofotografia, Naturalesa, Meteorologia y Sciencia.

Na April, Space and Nature Aruba a tene su prome evento cu topico principal Jupiter cual tawata den e asina jama “Opposition”. “Opposition” ta un termino uza den Astronomia cu ta nifica cu e planeta, ta entre e mundo y solo, y ta hasi esaki mas brillante pa por mira. E biaha aki a toca turno pa e planeta cu renchi Saturno jega den opposition pe temporada aki.

Riba e anochi aki, un publico di masomenos 150 bishitante, por a probecha cu Saturno tabata den “opposition” y asina por a brinda e oportunidad pa gosa di esaki via diferente telescope. Tambe a duna varios lectura cortico manera con pa traha cu un telescope, lesa mapa di strea, astrofotografia, y tambe Saturno. Den un ambiente ameno publico por a gosa di e actividad aki.

Mirando e interes grandi, ta invita tur hende pa like nos Facebook page: @SpaceNatureAruba of bishita nos website [www.spacenaturearuba.com]www.spacenaturearuba.com