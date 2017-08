Joel Jonathan DIRKSZ, naci na Aruba 13 di februari 1993 ta e di 2 victima di accidente fatal pa aña 2017

Diasabra madruga pa mas o menos 4:20 yamada a drenta na Central di Polis cu na altura di cas Savaneta 314 un auto bayendo direcion pariba a bolter y pega candela. Na yegada di e patruya di polis a bin topa cu e auto Toyot Yaris A-62967 color blauw cla y cu tabata na candela. A pidi di biaha pa brandweer y ambulance.

E pasahero a logra sali for di e auto pero e chauffeur si no a logra sali.

Pa 5:30 dr Texier ta constata morto di Joel Jonathan DIRKSZ, naci na Aruba 13 di februari 1993.

Departamento di trafico, polis technico y slachtoffer-hulp a presenta na e sitio di e susedido. Departamento di trafico tin e caso bao investigacion. E pasahero ta for di peliger.

Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia pa famia di e fayecido.‎