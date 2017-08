Den un forma hopi sorpressivo tanto polis como esnan di direccion di transporte publico a subi caya y a controla tur e taxistanan cu tabata riba caya trahando. A bin constata cu gran mayoria nan papelnan NO TA NA ORDO y a ser manda cas pasobra nan papelnan no ta regla of no ta cumpli cu e obligacionnan ni rekisitonan prescribi.