Polis a detene intruso cu tabata cometiendo destruccion y desaster den Tire Repair Shop na Bubali

Diadomingo madruga a drenta informe di cu tin un persona a drenta un Tire Repair Shop na Bubali y tabata cometiendo destruccion na e lugar, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya nan a topa e sospechoso cu tabata comete e destruccion ya saliendo for di e lugar y a detene. E doño di e tire repair shop no conose e intruso aki kende lo por tabata bao influencia di un of otro substancia raro.