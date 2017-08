Situacion ta asina preta cu damita hoben a bay purba sali cu productonan sin paga

Diasara anochi a drenta informe di cu tin un dama cu kier a purba bay cu cosnan sin paga for di Well Done Supermarket na Santa Cruz, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un damita cu kier a bay cu poco comestibles sin paga y cu ora a atrap'e e no a keda contento pasobra e no tin trabao y su yiunan tin cu come y e situacion a pone tuma un paso asina drastico. Polis a detene e dama y a bay cun'e na warda di polis na Santa Cruz.