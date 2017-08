MEP: Chris Dammers te ainda no ta realisa e daño financiero ireparabel cu su gobierno di AVP a causa pais Aruba

Awor cu Gabinete Eman a hinca pais Aruba den un desaster financiero hamas bisto y cu pueblo ya pa algun luna caba ta cuestionando e mal maneho hiba durante e ultimo 8 añanan, diripiente den un acto di desesperacion e parlamentario di AVP Chris Dammers kier bin tira tur culpa riba MEP pa loke ta e desaster financiero ireparabel ocasiona pa Gabinete Eman.

Den un comunicado di prensa emiti siman pasa, sr. Dammers a papia di ‘ordo y control riba maneho financiero di e pais aki hiba pa Gabinete Eman’ sin cu e ta consciente cu ta hustamente su partido AVP a laga nos finansa publico ‘out of control’ y completamente den desordo y na werki.

Deficit, Debe y PPP

Cifranan estadistico no ta gaña y ta mustra claramente e desaster financiero cu AVP a hinca nos pais aden durante e ultimo 8 añanan:

Deficit financiero: E averahe na deficit durante 2010-2017, esta bao di Gabinete Eman ta -294 miyon florin, siendo cu bao di Gabinete Oduber (2002-2009) esaki tabata apenas -85 miyon florin. Alabes e gobierno iresponsabel di AVP a kibra tur record mundial na deficit, tanto na 2012 como 2014, creando deficitnan di riba 400 miyon florin.

Debe nacional: Nos debe nacional bao di Gabinete Eman a ser redobla for di 2.2 biyon na 2009 te na 4.2 biyon florin na 2017; un debe astronomico cu lo dura 27 aña pa esaki yega bek na e nivel cu gobierno di MEP a laga atras na 2009. Alabes e interes cu tin cu ser paga riba e debe monstruoso aki ta di 210 miyon florin pa aña, cu ta ekivalente na 600 mil florin pa dia!

Proyectonan PPP: Tur e proyectonan PPP, esta e expansion di Hospital, Green Corridor, Watty Vos Blvd y e MFA-nan ta wordo construi cu placa fia y ora cu nan tur finalisa, durante 29 aña pueblo lo tin cu paga esaki sumando na total 2 biyon florin extra na debe. Sinembargo te ainda politiconan di AVP manera Chris Dammers no kier splica pueblo con lo bay paga e suma extra aki den e proximo añanan.

Ordo den henter e desordo

Ta danki na e maneho descabeya, iresponsabel y di locura aki cu finalmente a ser dicidi door di Gobierno di Reino pa interveni y impone un KB riba lomba di Mike Eman na 2014 y un aña despues den Parlamento cu voto di traicion di e.o. Chris Dammmers un Comison di Supervision CAFT a ser institui pa pone ordo den henter e desordo financiero di Gabinete Eman. Alabez mester recorda Chris Dammers con su ‘bunita control financiero ordena di Gabinete Eman’ a ser mina door di instancianan internacional manera Fitch y Standard & Poor’s cu a downgrade nos Credit Rating te na BBB-, siendo cu bao di gobierno di MEP e rating aki tabata A- na 2009. Anto ainda Chris kier papia di control financiero ordena di su gobierno?



Herencia di 970 miyon florin

Un biaha mas sr. Dammers a trece padilanti e asunto di introduccion di BBO demonisando e impuesto indirecto aki, pero e no ta conta cu ta su gobierno di AVP mes no kier a elimina e BBO aki manera cu nan a priminti durante eleccion 2009 y a probecha si di un suma di mas cu 1 biyon florin di BBO genera durante 8 aña. Tambe ta un hilaridad completo ora cu sr. Dammers un biaha mas ta bin cu e disco raya cu ‘Gobierno di AVP a hereda un desaster financiero grandi y serio’. Con por ta posibel e supuesto desaster aki, siendo cu e gobierno di MEP a laga atras un suma di 970 miyon florin di Placa di Plant NV, BBO di Valero, BBO local, FDA, Ganashi di Banco Central etc.? Locual cu e no ta conta si ta cu manera piraña e ministernan di AVP a baha riba e suma di 970 miyon aki yenando nan oficina cu boshi coordinadornan incapacita, trabao di hefe pa casa di parlamentarionan, pensionadonan cu 3 of 4 pensioen, consultantnan miyonario, miyones na propaganda den media etc. Si ta di e forma aki Gabinete Eman supuestamente a hereda un caha di gobierno bashi, ta con otro e piratanan lo a haci si nan a haya e caha di gobierno yen na 2009?