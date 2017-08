MEP den un aña y mey a logra repartura di refineria na 1991, Awe tin mas di un aña ta wardando riba CITGO

Gobierno di MEP den apenas un aña y mey a logra repartura di refineria na 1991

Awe pueblo tin mas cu un aña ta wardando riba CITGO y nada ainda!



Cada biaha cu AVP kier defende su mal maneho, semper nan ta recori na pasado y compara nan maneho cu e maneho hiba pa gobiernonan di MEP. Sinembargo hechonan concreto ta mustra cu durante periodo di nan gobernacion nunca nan a mustra cierto excelencia y te hasta por bisa cu nan ta goberna den forma amateur.

A para desmantelacion na 1989

Pa e biaha aki partido MEP kier a bin cu e ehempel di e proceso pa yega na reapertura di e refineria Lago cu a cera na maart 1985. Despues cu Gabinete Henny Eman na 1988 a cuminsa corta e refineria na pida pida, na januari 1989 a bin un otro gobierno di MEP/PPA/ADN. Asina cu e gobierno aki a sinta, a para e desmantelacion di e refineria y a cuminsa cu e proceso pa duna contenido na e frase di ‘si tin 1% di posibilidad pa habri e refineria atrobe, mester explora esaki’.

Proceso pa yega na reapertura

Aki ta sigui cronologicamente e proceso pa yega na reapertura di e refineria por medio di Coastal Refinery door di Gabinete Oduber 1:

28 di maart 1989: Apenas un luna y mey despues di a drenta gobierno, ex-Prome Minister Nel Oduber a ricibi representantenan di Coastal Oil Co, kendenan a participa cu Coastal ta interesa pa reapertura di e refineria.

April 1989: Inspectornan tecnico di Coastal Oil Co. a bin haci inspecionnan riba e refineria di Lago.

23 di juni 1989: A ser firma un ‘Letter of Intent’ cu aprobacion di Parlamento.

19 di oktober 1989: Parlamento di Aruba a aproba e contracto pa reapertura di e refineria Coastal cu Gabinete Oduber .

20 di april 1991: Oficialmente e reapertura di e refineria a bira realidad. Huma a cuminsa sali for di e pipanan y San Nicolas a mira un desaroyo sumamente positivo!

Pues resumiendo por conclui cu a dura solamente 1 aña y mey pa Gabinete Oduber logra e reapertura di e refineria, esta for di e firmamento di e contracto na October 1989 te e reapertura oficial na April 1991.