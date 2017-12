Booshi Wever: Pronto nos lo ta na Aruba, algun lo ta contento pa esey y otronan ta decepciona cu esey. Esey ta bida.

Mi a tuma nota di publicacionnan cu a sali den medionan di comunicacion y social. Ta parce cu tin hende cu ta sinti hopi felicidad ora cu otronan ta pasa momentonan hopi fastioso den bida. Y esaki ta loke nos ta pasando aden. Mi kier informa cu nos ta resolviendo e loke ta pasando.

Mi kier bisa si cu nos a sali pisca diahuebs mainta na Baho y nos a haya problema cu ambos pompnan pa saca awa(bildgepump). Eynan nos a tuma e desicion pa tira pa costa di Venezuela cu for di unda nos tabata ta, ta esun mas cerca. Y esaki a resulta di ta e miho desicion cu nos por a tuma. Nos di baina a yega e costa di Venezuela. Nos a yega mas o menos 10or di mainta na e costa na un lugar cu yama Tumatey y a hasi tur cos pa scapa e boto. Pues no anochi manera ta wordo bisa den e publicacion. Nos mes a scapa di baina. Nos a notifica mesora cu nos a drenta pa motibo di un emergencia, pues no por papia cu nos a wordo gará.

Den e articulo ta poní cu nos a wordo gará anochi ta saca gasolin, riba e potret por mira hopi cla cu ta den dia nos a yega y cu un boto casi full bow awa, ta hopi dificil pa saca gasolin.

Ta te banda di 4or atardi e autoridadnan a yega y cuminza cu nan investigacionnan. Nos a coopera cu nan 100% y e resultado ta cu nos mes ta liber y e boto awe of mayan lo ser someti na un inspeccion. Den e fase ey nos ta.

Nos a wordo bon tratá.

E potretnan adhunto ta demonstra cu realmente cu nos tabata tin problema y cu nos milagrosamente a yega costa y danki Dios nos ta na bida. Esnan cu kier a goza y sinti nan mes feliz cu loke a sali den medionan, mi kier a bisa, cumi ta sumamente contento di por a contribui na nan felicidad.

Pronto nos lo ta na Aruba, algun lo ta contento pa esey y otronan ta decepciona cu esey. Esey ta bida.