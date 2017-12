Ciere di fin di aña na Biblioteca Nacional Arubano

Biblioteca Nacional Aruba ta anuncia cambio di orario pa e dianan di fiesta. Biblioteca ta habri normal te cu diabierna dia 22 di december te 12or di merdia. Biblioteca ta habri porta bek dia 3 di januari 2018. Pa esnan cu ta desea di tin buki na cas durante dianan di fiesta ta pidi pa pasa cambia buki prome cu diabierna awor.

Esaki ta conta tambe pa biblioteca na San Nicolas, temporalmente ubica den B. V.d. Veen Zeppenfeldstraat 10 y tambe Dept. Arubiana na Bachstraat 5.

Gerente y staf di Biblioteca Nacional Aruba ta desea henter pueblo di Aruba dushi dianan di fiesta y un bon cambio di aña.

Gewijzigde openingstijden bij de bibliotheek met de feestdagen

De bibliotheek is open tot en met 12 uur op vrijdag 22 december. De week daarop is de bibliotheek gesloten. Vanaf 3 januari 2017 gelden weer de normale openingstijden. Bovengenoemde geldt ook voor de Afdeling Arubiana aan de Bachstraat #5 en het filiaal in San Nicolas tijdelijk gevestigd aan B. V.d. Veen Zeppenfeldstraat 10.

De directie en personeelsleden van Biblioteca Nacional Aruba wensen alle bezoekers fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling en hopen iedereen weer te verwelkomen in 2018.