Dama a lucha contra atracador, pero ora e atracador a faya ela corta e dama na su man

Diaranzon mainta tempran a drenta informe di un atraco arma cu hende herida den Frankrijkstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin comrponde cu aki ta trata di un atraco arma unda un persona masculino entre 1 meter 60 pa 70, cu jeans cabey largo krul y bisti cu un flanel oranje y a bay direccion di Compra. E atracador a exigi e tas di e dama pero e dama no a dune y e atracador a bay over na ataca e dama cortando e na su man. Despues di no a logra atraca e dama y hendenan a cuminsa yega e atracador a core bay. Un otro patruya a bin yuda busca den vecindario pero no a logra haya e sospechoso.