Minister Otmar Oduber na Parlamento: compania di publicidad ta strika 8.9 miyon florin

Con por ta cu un compania di publicidad di Aruba ta strika 8.9 miyon florin, mi a para pa e abusonan aki for di e tempo aya caba, pero un tabata worry. Awe ora cu mira cu ta wordo cuestiona y ta wordo bisa: Con cos a cambia den 2 siman di tempo? Nada no a cambia, e situacion financiero aki, nan (Gobierno anterior) tabata sa di dje y nan tabata sa kico ta bin.

E unico cos ta cu nan no tabata sincero cu Pais Aruba. Nan no a bisa pueblo di Aruba kico ta spera nan, pasobra e situacion no ta uno cu a sosode of wordo crea den e ultimo dos simannan aki. Ta tur aña ta mesun storia, y cada bes cu no por cera presupuesto ta yama SIAD y mandanan cobra pueblo mas, pa nan presuuesto ‘mustra’ bunita, esey ta loke a pasa.