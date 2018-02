Caribbean Fireworks ta ofrece show di vuurwerk pa cualkier evento special den henter aña

Caribbean Fireworks ta duna un bunita shownan di vuurwerk pa cualkier evento cu abo por tin durante henter aña. Pa ora di casamento, cumpleaño, anniversario, apertura di negoshinan fechanan conmemorativo etc. etc. Caribbean Fireworks tin shownan bunita pa negoshinan of famia cu kier impresiona y planta respet pa huespednan como e pueblo di Aruba en general. Shownan grandi ta core entre 15 mil Florin, 10 mil Florin y tambe 5 mil Florin. Si acaso ta buscando otro budget yama Caribbean Fireworks na 594-7663 of 737-7368. Tambe tin vuurwerknan pa paden cu no ta forma peliger cualnan ta ser usa durante di shownan.

E vuurwerknan di alta calidad cu Caribbean Fireworks so ta bende, tene na cuenta si cu mester duna 15 dia adelanta pa prepara e peticion pa permiso etc.etc.