Bureau Rampenbestrijding Aruba: Aruba lo participa Caribe Wave 2018

Bureau Rampenbestrijding Aruba kier a informa comunidad di Aruba riba dia 15 di maart 2018 lo tin e training di Caribe Wave, cual ta trata e tema di tsunami.

Anualmente e region di Caribe ta organisa e training aki pa asina conscientisa tur instancia y e comunidad pa nan ta prepara pa den caso cu un tsunami mester menasa e region di Caribe. Aruba ya caba a cuminsa cu e preparacionnan di informa tur e partnernan cu tin un rol den caso di un eventual situacion di crisis presenta na Aruba, pa esakinan revisa nan plannan y alabes dicidi con nan lo bay train nan personal.

E scenario cu a hasi e simulacion aña pasa por a conclui cu, e cantidad di victimanan fatal den e scenario presenta tabata un cantidad hopi considerabel. Motibo principal tabata cu no a logra haya e cooperacion di diferente partnernan. Pa cu esaki ta spera cu mas departamento, organisacion, instancia, comercio por participa pa asina mas persona bira mas consiente riba e preparacion y accionnan cu nan mester tuma den un eventual situacion di un tsunami.

Pa e motibo aki Bureau Rampenbestrijding ta haci un yamada na tur personal di tur departamento-, school-, negoshi- y habitantenan cu ta biba of traha den e area di 2 kilometer for di e costa pabou y pazuid di Aruba pa nan tambe trata na participa dia 15 di maart na e training aki.

Pa bo participa bo por haci esaki dor di comunica cu Bureau Rampenbestrijding na 5880100 of via cmo@crisis.aw.



Kico lo por train riba 15 di maart ta entre otro, traha bo plan di emergencia pa den caso cu tin un alarma di tsunami; Den bo plan bo por delinea kico tur ta e pasonan cu bo lo tin cu tuma pa asina bo ta safe. Pone na unda ta bo(so) punto(nan) di encuentro. Numbernan di contacto.

Por haci un tabletop; caminda cu esunnan cu ta encarga cu emergencia por train kico tur ta nan accionnan cu nan lo tin cu tuma den caso di un tsunami.

Por haci un drill; akinan bo por train con ta evacua bo edificio y tambe ki medidanan bo ta tuma pa cu bo edificio, bo documentonan importante den caso cu haya un alarma di tsunami.

Den e proximo dianan lo haya mas informacion pa locual ta trata e training. Tambe por haya mas informacion riba e facebook di Bureau Rampenbestrijding Aruba.