Parlamentario Endy Croes: Mike Eman a previligia su ruman!

Team Aruba Drag Racing a strica 1.6 MIYON for di ATA mientras Palo Marga ta den deterioro



Parlamentario Endy Croes a confirma den conferencia di pensa cu el a ricibi contestanan oficial relaciona cu preguntanan cu el a haci. For di december 2017 haciendo uso di su derecho como parlamentario y esaki basa riba Staatsregeling III.17 y Reglement van Orde art # 59, Endy Croes a manda preguntanan por escrito na e Minister encarga pa asina por averigua tocante e rumornan cu ta core den pueblo cu gobierno mediante un of mas NV di gobierno ta sponsor un auto di careda, esta Team Aruba Drag Racing. Finalmente e Parlamentario ta splica cu e contestanan oficial a drenta Staten di Aruba, unda porfin por laga e rumornan un banda y awor papia cu prueba den man manera semper el a bin ta haci.



Logo miyonario

Hopi biaha prueba ta haci dolor. Kico ta e caso? Team Aruba Drag Racing ta di ruman homber di Mike Eman. Aki ta otro prueba con tanto Mike Eman a campaña criticando henter mundo cu friends & family, instiga pueblo contra tur hende pero pa su ruman si ta ok momento cu Mike ta regal’e 1.6 miyon di ATA pa por pone un logo di Aruba riba su auto di careda cual ta core na Merca. Esaki ta solamente di ATA y nos ta en espera di contesta di AAA unda tambe e ta ricibi mas sponsor di acuerdo cu e contesta di ATA. ATA kier trata na defende nan mes cu e sponsor aki tin un balor di media di 1.5 miyon dollar como cu 14 mil persona cu tin salario di 60 mil dollar of mas pa aña ta atende eventonan di drag. ATA por a splica parlamento cuanto turista di Drag Race a bishita Aruba relaciona cu e deal aki? Pues nos ta haya ATA hopi breve den su contesta y ta p’esey lo sali otro serie di pregunta pa nan, cumpliendo asina cu e trabao di un parlamentario.



Bende rifa den solo

Teamnan di diferente deporte ta lucha constantemente pa por saca un seleccion y saca cara di Aruba. Endy Croes ta sigui bisa cu na 2013 Softball femenino a participa na World Games na Cali Colombia unda 101 pais y 3000 atleta a participa. Esaki a wordo transmiti pa henter mundo. Cu hopi dolor a ricibi un suma hopi chikito pa e team di softball di Aruba consistiendo di 20 atleta hoben cu a participa. Pues ta dolor pa mira con Mike Eman y AVP a priveligia su ruman mientras pueblo mester bende rifa den solo. Parlamentario Endy Croes a manda un carta mesora pa minister Dangui Oduber pa para tur posibel sponsor y lo bay amplia cu un serie di pregunta mas pa ATA pa asina por tin control y compronde mihor kico y con e maneho di ATA ta hinca den otro.