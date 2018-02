Rocco Tjon: Reaccion di Fraccion di AVP riba e carta manda door di Sr. Tjon.



Durante e rueda di prensa di Fraccion di MEP, lider di Fraccion, sr. Rocco Tjon MBA a elabora riba e carta cu el a ricibi di Fraccion di AVP. E carta aki ta e reaccion riba e carta cu Fraccion di MEP a manda pa e Fraccion berde bao iniciativa di Sr. Tjon pa aclarea algun punto importante pa cu e maneho financiero di Aruba. Esaki despues di algun declaracion di Fraccion di AVP.



E declaracion nan haci door di Fraccion di AVP ta cu IMF lo a pidi Fraccion di AVP pa yuda gobierno actual bin cu un plan financiero pa asina sana e situacion actual. Loke Sr. Tjon a haya straño ta cu durante e reunion aki, Fraccion di MEP tambe tabata presente y esaki nunca a wordo trece dilanti. Al contrario, por a tuma nota cu IMF mes a vocifera nan preocupacion cu e maneho di e gabinete anterior den varios ocasion, durante nan terminonan di gobernacion. Ta di remarca tambe cu den varios reunion cu CAFT, e mesun sucedido a ocuri, unda cu CAFT a declara di a bisa e gobierno anterior mesun cos cu a wordo bisa door di IMF, cu e maneho financiero no tabata responsabel y cu e situacion financiero ta uno cu no ta bon. Pesey CAFT a “trek aan de bel” pa asina alarma gobierno anterior di e peligernan.

Apesar di e hechonan cu a bin dilanti durante e reunionnan cu IMF y CAFT, entre otro, Fraccion di MEP a dicidi toch di manda un carta oficial pa Fraccion di AVP, pa asina habri e porta y dunanan e oportunidad pa presenta nan plan cu supuestamente nan tin cu IMF a mira, y asina wak si enberdad e por ta algo cu por ta beneficial pa Aruba. Pa MEP e ser humano ta central y danki na e pensamento aki, Fraccion di MEP ta dispuesto pa scucha of mira cualkier plan cu por yuda nos pais.



Ta di lamenta cu enbes di haya un contesta serio riba e carta, Fraccion di AVP ta manda haci nan propio preguntanan, cu segun nos constitucion, no ta ni cuadra pa haci na un Fraccion di parlamento. Ademas ta puntra pa documentonan cu tin algun cu ta obtenibel online di basta tempo caba. E preguntanan aki mester dirigi nan na e ministernan concerni y por constata cu esaki no a wordo haci. Ademas, a tuma nota cu fraccion di AVP a mal usa un politico hoben den nan partido pa usa e carta como un instrumento pa bay radio y asina riba un manera di politica anticua, hunga un wega politico cune. E unico cos cu a logra cu e reaccion aki riba e carta incialmente entrega door di Sr. Tjon, ta mustra con tur e argumentonan di oposicion no tabata funda, como cu nan no a ni mira e documentonan cu tin e plan financiero y plan di gobernacion di e gobierno actual.

Otro cos cu por wordo conclui di e manera di actua aki di e Fraccion di AVP ta cu durante e ultimo 8 añanan cu e parlamentarionan di Fraccion di AVP a sinta den gobierno, nunca a haci nan trabao manera mester ta. Nan no a controla of investiga e mal maneho financiero durante e 8 añanan di gobernacion. Si a mira tur e rapportnan y adviesnan duna door di e instancianan imparcial, manera Algemene Rekenkamer, por a premira di basta tempo cu e problemanan aki lo a surgi. Pesey ta importante pa pueblo mira y scucha e debatenan tocante e presupuesto cu lo tin durante reunionnan publico den parlamento, pa asina scucha tur dos banda di un storia, enbes di scucha e storianan fabrica cu ta wordo papia na radio.