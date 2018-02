Ciclista a sali for di "nowhere" banda di "Everbright" ocasiona un accidente y a bay "elsewhere" tur herida

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti di Everbright na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un ciclista a sali for di "nowhere" dal riba e s.u.v. cu tabata birando bolter bay cay dilanti di e vehiculo. E impacto tabata fuerte y e ciclista tabata keha di dolor un conocir di e victima a pasa man pa e bicicleta hinke den su auto e Honda Odyssey A60721 y despues a bini na e victima lant'e y bay cun'e bandonando e sitio di accidente. Un di nos colaboradornan cu tabata nna e sitio a informa tanto e victima como e conocir di e victima cu si nan bandona e sitio di accidente nan ta cometiendo un crimen pero e victima a cuminsa insulta nos colaborador y e chofer a sera e bentana bay for di e sitio.