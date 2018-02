Na Tanki Leendert un chofer a haya chance di un banda pero no a ripara s.u.v. di otro banda

Diamars mainta a drenta informe di un accidente banda di Tur Dia Supermarket na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chofer di Ford biniendo for di nort a haya chance pa subi e cruzada for di un auto cu tabata bayendo pabao pero e chofer di e Ford no a tene na cuenta cu e trafico di pabao unda cu tabata bini un Hyundai Terracan y a dal e den banda drechi. Aunke e impacto tabata fuerte afortunadamente ningun hende a resulta herida.