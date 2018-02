NA KUDAWECHA TEAM BIBA LEKKER A PONE TEAM SNOR PASA MALO!

Kudawecha Square Garden – Si shonnan, aña nobo Chines, aña di cacho, a habri y diasabra anochi e cachonan a ladra razo razo den vecindario di Kudawecha ora cu Team Snor a enfrenta Team Biba Lekker den e unico Domino Square Garden na mundo, esta 99 Bar & Restaurant! Ya for di 8'or di anochi e arena tabata rand rand di fanatico y partisipante, y e atmosfera tabata alegre y alavez tenso yena di espectativa pa locual tabata priminti un "clash" entre dos team grandi den e unico lugar na mundo caminda domino ta tene man cu filosofia, medicina alternativa, y supersticion!

Bo tabata sa cu si bo sali cu 6-y-5, bo mester "pa ley" tin un-y-blanco den bo man si no bo ta perde bo salida? Bo sa cu prome cu wega start bo anhela p'e premio fantastico di Old Parr, ya bo a mara bo mes, bo team, y ken sa cuanto generacion den futuro? No? Wel shonnan lo bo keda babuca cuanto teoria di "relatividad" ta core rond den mundo di domino! Aki nos ta papia di "quantum dominotics"!

Un otro cos cu a capta atencion ta e "cozy corner" na bar caminda specialmente den e "after tournament party", hopi topiconan interesante den bida masculino ta wordo analisa, filosofia, y remedia cu productonan ban bisa..."onorthodox"! E topico central e biaha aki ta un tema cu logicamente ta masha popular den un lugar frecuenta pa clientenan masculino di "edad avansa", y shonnan, ta cu asombro total por a tende un avalancha di recomendacionnan di remedinan alternativa, di tera, y homeopatico! Bo tabata sa cu si bo bebe thee di raiz di palo di luz, of batido di casca di patia, of soppi di pecho di sangura, of azeta di korki, tur problemanan cu e holoshi pega na 6'or y mei ta algo di pasado? Wel shonnan keda pendiente pasobra ta hopi secreto mas tin den e facinante (baho)mundo di domino!

Biniendo back na nos "clash" di e anochi aki, Team Snor despues di un tremendo bataya ta drenta half time cu bentaha minimo di 11-10!! Fanaticada tabata sinti caba cu e atmosfera ta yena cu tencion y emocion, y mientras un y tur tabata gozando y partisipando p'e sensacional premionan cortesia di Romar Trading y Old Parr, varios integrante di ambos team tabata grawata cabes pensando kiko ta bay ta e "next step"!

E segundo tanda ta cuminsa y cos ta bay un pa mi, un p'e! Wega duro y grandi shonnan, pero den ultimo bocht di e careda, den e last lap, despues cu ambos team a yega 15, por a sinti cu poco poco Snor ta slip lagando e wega bay foi man! Criticanan ta cai cu Snor ta perdiendo e bataya cu su "Messi" sinta na banki! Pa ora cu "Messi" wordo yama pa bai guera, cu dificultad esaki ta gatia bay mesa y ta yega net na tempo pa wak e baca hala su ultimo rosea! Team Biba Lekker ta triunfa cu score di 21 - 16!! Lo tin algo di berdad den e creënsia cu pidi premio prome cu wega ta maldiciona team?? Ken sa, por bien ta, en todo caso e biaha aki "kere den webo di gai" a sali gana cu score di 1 - 0! Shonnan keda pendiente p'e sambombaso di 18 di maart n'e unico Domino Square Garden na mundo, 99 Bar & Restaurant na Kudawecha!