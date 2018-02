REUNION PA TUR COREDOR DI DRAG NA PALO MARGA

The Revival of Palo Marga 2 ta sigui traha intensivamente riba nan calendario pa loque ta bai bira aña 2018. E siman aki nan ta asina leeuw cu nan lo ta teniendo un drivers meeting na pista di Palo Marga mes. Pa es motibo kier invita tur drivers pa ta presente Diahuebs awor 22 di February pa 8or di anochi na pista. Puntonan riba agenda pa atende ta: Eventonan di Street Legal 2018 (cual ta cuminsando otro siman dia 3 di Maart), Point Series 2018 pa e vehiculonan di Street Legal y tambe lo elabora riba e careda grandi International pa celebra e 35 aña cual ta programa pa dianan 24, 25, 26, 27 y 28 di April proximo. Pues esaki ta e oportunidad pa abo como coredor por ta presenta pa scucha y haci bo preguntanan directamente pa bo ta bon informa. Pues un boca bisa otro Diahuebs awor 22 di February pa 8or di anochi lo tin un drivers meeting jama pa The Revival of Palo Marga 2 na pista di Palo Marga.