Parlamentario Rocco Tjon: “E siman aki lo entrega e prome rapport na Ministerio Publico pa start cu investigacion”

Den e conferencia di prensa, lider di fraccion di MEP, Rocco Tjon a elabora riba e investigacionnan cu mester ser haci, ya cu esaki ta un preocupacion grandi cu ta bibando den comunidad. Awor ta asina leu cu fraccion di MEP e siman aki lo entrega e prome rapport na Ministerio Publico y puntra e organo aki pa start un investigacion. E motibo cu esaki a tarda un poco ta cu lo mas importante ta cu e berdad mester bin padilanti y pa e motibo ey a haci un investigacion preliminar (vooronderzoek) y a base di esaki e siman aki e rapport lo wordo entrega. Ya a papia cu Procurador General riba esaki caba. E rapport bon documenta ta basa riba echonan y no storianan inventa.



Encuesta parlamentario

Sr. Tjon a aclaria tambe di con no a start cu un encuesta parlamentario prome. E motibo ta cu segun ley, tur informacion cu sali for di un encuesta parlamentario no por ser usa mas den un un caso penal. Esey ta e motibo pakico ta cuminsa na e manera aki y despeus di esey lo haci un encuesta parlamentario si ta necesario. Tambe e parlamentario a enfatiza cu ta deber como parlamentario pa no señala problema so y puntra Ministerio Publico pa haci investigacion, pero como politico mester tin curashi y madurez tambe pa ora algo bay fout, yama e minister aden y si ta necesario bin cu un mocion di desconfiansa contra e minister.



Asunto politico

Tambe el a trece padilanti cu di un banda investigacionnan mester tuma lugar, pero di otro banda tin diferente loopholes den leynan cu ta wordo hopi maluza door di e actornan. Ta p’esey for di parlamento lo adapta e leynan aki pa asina tin e siguransa cu e tipo di practicanan aki lo no sosode mas den futuro. Pa loke ta e punto di bista den pasado di Ministerio Publico cu esaki ta un asunto politico y cu mester ser soluciona pa e politiconan mes, sr. Tjon a trece padilanti cu den pasado diferente parlamentario cu awendia ta mandatario a cuestiona y manda preguntanan pero si bo tin un stempelparlament cu no ta haci nan trabao manera debe ser, esaki ta e resultado. Realidad ta cu locual a sosode awor aki no por ser atendi mas for di den Parlamento y ta pesey ta mand’e pa Ministerio Publico.



Material pa investigacion

Tambe sr. Tjon a bisa cu no ta solamente maluzo a ser haci di proceduranan pa loke ta e parti di derecho administrativo (bestuursrechtelijk), pero tin e parti tambe penal (strafrechtelijk). Pa loke ta e rapport mes, informacion di diferente peticion cu ser haci den pasado na Ministerio Publico pa investigacion, a ser uza pa e rapport aki, pero a añadi tambe hopi informacion nobo. Pues tin suficiente material pa start un investigacion. Sr. Tjon no kier a menciona kico e caso specifico ta, ya cu e no kier susha e investigacion.

Finalmente sr. Tjon a declara cu ora entrega e rapport e siman aki, lo tin combersacion cu Procurador General y lo scucha di dje ki tempo lo e por duna un feedback, pero fraccion di MEP lo follow up riba esaki cada dos siman, pa asina haya sa si ta start, y si kies pa no start, kico ta e motibo, y si e motibo no cay na agrado di fraccion, lo apela esaki y e siguiente stap lo ta e encuesta parlamentario.