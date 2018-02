MEP cu un mensahe pa Marlon Sneek di AVP

Mensahe na Marlon Sneek di AVP:

“Enberdad Gabinete Eman a traha, pero a traha debenan biyonario riba lomba di pueblo y e futuro generacionnan!”



Ta increibel con te ainda tin politiconan di AVP cu no kier realisa den ki desaster financiero nan a hinca nos pais aden y esaki despues cu partido MEP e siman aki a divulga na comunidad cuanto placa e proyectonan di PPP ta costando nos pueblo, esta di e total di 80 miyon florin cu tin cu ser paga tur aña, 71 miyon florin (89%) ta pa cuenta di e gobierno di AVP. Sin duda, un monster financiero di PPP cu nan a malusa cu e meta pa hinca e pueblo aki den esclavitud moderno.



Fia y sigui fia

Asina por a lesa den un comunicado di e parlamentario di cabey boto, esta Marlon Sneek ta mustra con orguyoso e ta cu su partido AVP a inverti asina tanto placa den proyectonan corupto y escandaloso haciendo como sifuera cu tur e proyectonan di PPP cu nan a crea y cu ta suma na 71 miyon florin, ya ta paga caba, pero den su ignorancia sr. Sneek no kier splica pueblo cu ta un suma biyonario a ser fia y cual suma tin cu wordo paga den e proximo 25 pa 29 aña. Cu tur e proyectonan aki ta di mal calidad, esey ta un echo y pueblo mes ta testigo den ki estado e Green Corridor, Watty Vos Boulevard y Hospital a ser laga atras pa Gabinete Eman y pa no papia mes di tur e actonan coruptivo den tur e proyectonan aki y pa cual nan tur lo bay haya nan debido investigacion door di e gobierno actual.



Capricho y locura

Alaves e gobernantenan di AVP a demostra nan iresponsabilidad y falta di consenshi, ya cu nunca nan no a indica con mester paga e suma cu den total ta core den biyones di florin den tur e proyectonan PPP. Na prome instante nan a pensa di introduci un Financial Transfer Tax pa crea un fondo pa paga pa e proyectonan aki, pero nan mes a deshaci di e idea ora cu Camara di Comercio, Banco Central y Asosacion di banconan a declara cu e invento di impuesto nobo aki no ta realisabel y ta traha contra-productivo. Despues di tur e añanan den gobernacion y awor den oposicion te ainda partido AVP no a splica pueblo unda ta saca tur e fondonan aki pa cumpli cu capricho y locura di e politiconan di AVP.



600 mil florin pa dia na interes

Echo ta cu sr. Sneek ta haci como sifuera cu ta e proyectonan PPP so ta locual e pueblo tin cu paga den e proximo añanan, lubidando cu ta su partido AVP y Gabinete Eman a hinca pais Aruba den e debe di mas grandi den su historia, ora cu den apenas 8 aña nan a redobla e debe nacional for di 2.1 biyon florin na 2009 te na 4.2 biyon florin na 2017, un crecemento cu 2 biyon florin cu tambe mester ser paga den e proximo añanan. Y sin papia mes di e interes riba e debenan aki cu danki na e gobierno derochado di AVP a aumenta for di 116 miyon florin na 2009 te na 215 miyon florin na 2017. Pues un aumento di pago di interes di 100 miyon den 8 aña. Bo mester ta un politico sinberguensa pa no realisa cu e pueblo aki ya ta pagando casi 600 mil florin pa dia na interes so y esaki danki na bo partido iresponsabel di AVP!







A perde tur clase di gevoel

E parlamentario Sneek mester tin berguensa tambe di papia ora cu e ta declara cu “Evelyn Wever Croes a reconoce cu gabinete Mike Eman a traha”. Enberdad gabinete Eman a traha, pero a traha debenan biyonario riba lomba di pueblo y cu e futuro generacionann lo mester bay paga pa esakinan. Manera rapport di CAFT a señala cu te aña 2040 nos pais for di 87% di debe lo por yega atrobe na 40% di debe relata na GDP cu e gobierno di MEP a laga atras na 2009. Ta pesey den tur skina di Aruba e pueblo mes ta comenta cu e politiconan di AVP a perde tur clase di gevoel y cu nan no tin consenshi ora nan ta goberna, ya cu semper ora nan bandona gobernacion, nan ta laga e pais na werki y cu debenan biyonario cu e proximo gobierno y pueblo mester paga. Esaki ta confirma un biaha mas nan politica destructivo di “Après nous le deluge”, esta despues di nan gobernacion desastroso, e pais por wel di hundi numa, basta nan si keda bon para.