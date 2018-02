Parlamentario Drs. Shailiny Tromp-Lee (MEP):

Awe riba dia Internacional di Lenga Materno kier accentua e importancia pa cuida y proteha nos dushi Papiamento!



E aña aki ta di 19 biaha cu UNESCO ta celebra Dia Internacional di Lenga Materno. Na november di aña 1999 UNESCO a proclama (30C/62) cu lo celebra Dia Internacional di Lenga Materno ariba 21 di februari. Desde aña 2000 rond mundo ta celebrando e dia importante aki pa conscientisa tur pueblo di e balor di nan idioma materno.

Manera e Director General di UNESCO mes ta indica den su mensahe relaciona cu e Dia Internacional di Lenga Materno 2018, sigur cu awe ta un momento pa e organisacion recorda nan compromiso pa defende y promove tur lenga materno existente.

Mi kier subraya e importancia di e parti di su mensahe caminda e ta bisa: “Un idioma ta hopi mas cu un medio di comunicacion. E ta un vehiculo necesario pa nos humanidad. Nos balornan, nos creencianan, nos identidad ta ancra den nos idioma. Ta pa medio di idioma nos ta transmiti nos experiencia, nos tradicion y nos conocemento.”

E dia aki tin como meta tambe pa duna apoyo na punto 4.6 di e Obhetibonan pa un Desaroyo Sostenibel, na Ingles miho conoci como e SDG’s. Nacionnan Uni ta pidi mundo henter pa: Percura pa tur hoben y un cantidad considerabel di adulto, tanto hende homber como hende muher, por lesa y skirbi, pero tambe cu nan tin conocemento elemental pa por siña conta. Esakinan ta e conocementonan basico cu un hende tin mester pa e por funciona independientemente den un sociedad. Y den cada sociedad, ta e idioma materno di e pais ta esun cu ta mas usa como medio di comunicacion bou di e pueblo.

Idioma materno di un pueblo ta alabes un di e expresionnan cu mas ta refleha bo identidad. Pa medio di papia Papiamento, mayoria bes un hende por saca afo si bo ta un Arubiano, Boneriano of Curasoleño. Nos ta e unico tres islanan na mundo cu tin Papiamento como nos idioma materno y esaki ta algo cu nos mester ta hopi consciente y oguyoso di dje.

No ta pornada mayoria di nos hendenan ta domina e 3 idiomanan Ingles, Spaño y Hulandes. Nos tin cu bira consciente cu entre otro ta pa motibo cu nos idioma Papiamento tin asina tanto palabra di e otro 3 idiomanan ey, cu ta mas facil pa nos comprende, siña y papia un otro idioma.

Lamentablemente si, cu netamente pa motibo cu mayoria di nos no a siña nos mes idioma den nos sistema di enseñansa, nos ta kere cu nos por machica nos idioma Papiamento manera nos ta haya ta bon. Hopi hende ta machica Papiamento cu un cantidad di palabra na Ingles y Hulandes durante cu nan ta papia nos idioma materno. Esaki ta un di e peligernan cu Papiamento ta coriendo awor, banda di e fenomeno cu tin hopi bou di nos hobennan cu ni sikiera kier sigui papia Papiamento. Y tin un grupo grandi di hoben actualmente cu ta papiando Ingles cu otro riba caya y na scol.

E unico forma pa kibra e desaroyo destructivo aki pa nos idioma Papiamento, ta door di duna apoyo na actividadnan cu ta promove y sostene e bon uso di Papiamento. Un di e iniciativa aki ta e Dictado Nacional di Fundacion Lanta Papiamento cu ta tuma lugar tur aña riba dia 21 di februari y cu ta tuma lugar na Biblioteca Nacional. Awe nochi esaki lo tuma lugar di 7:00-8:30 pm, entrada y participacion ta gratis. Un otro actividad specialmente pa hoben, ta e competencia di Arte di Palabra cu e aña aki ta celebra e di 10 edicion na Aruba. Dia 3 di maart 2018 lo tuma lugar atrobe e competencia di skirbi y declama poema y tambe di skirbi y conta cuenta den idioma Papiamento, den cua tur scol secundario na Aruba por participa. E ganadornan despues ta competi tambe den e competencia entre hobennan di Aruba, Boneiro y di Corsou cu lo tuma lugar den april venidero. Mi kier invita tur hende pa participa na e actividadnan aki pa asina sostene e desaroyo duradero di nos lenga materno Papiamento. Masha pabien Aruba riba dia Internacional di Idioma Materno!