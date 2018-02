Parlamentario Endy Croes di MEP:

“Proyecto Hospital cu mester a costa 252 miyon florin, awe ta costa pueblo 360 miyon florin”



Den e conferencia di prensa di dialuna ultimo, parlamentario Endy Croes a elabora tambe riba e proyecto di Hospital. No tin duda cu cos no a bay bon den e proyecto aki, caminda construccion di e hospital inicialmente lo a costa 252 miyon florin y esaki segun un rapport di AIB di 31 di januari 2018. Ta asina cu esun cu a gana e bid ta esun cu a bid mas halto y esun cu tin mucho mas experencia y cu a bid bastante mas abao no gana e bid. Den esun cu a perde e bid no tabata tin extrawerk. Esun cu a gana e bid, esey si a keda habri. Awor un y tur por mira e extra werk: Operating room 27 miyon extra, Intensive Care Unit 26 miyon extra, Micro Biology Lab 3 miyon extra y asina tin un cantidad di cambionan mas cu nan a trece na caminda cu ta suma den total na 107 miyon florin extra. Pues un proyecto cu mester a costa 252 miyon florin inicialmente, awe ta costa e pueblo aki 360 miyon florin y pueblo y e futuro generacionnan tin cu bay paga esaki, esta 30 miyon florin pa aña y durante 29 aña largo. Ademas mester constata cu na boeteclausule so nos ta bay paga 15 miyon florin pa un proyecto cu tin 10 luna di retraso y cual lo termina na mei 2019.

Segun e parlamentario, awor ta asina leu cu un comision a ser institui cu ta bay investiga entrante otro siman e proyecto aki y ya a manda e señal pa e minister encarga cu esey ta e deseo di parlamento y cu tin un acuerdo caba riba esaki. Tin por ehempel un gipsmaster cu ta ruman di un parlamentario ta encarga cu e proyecto di hospital di e magnitud aki. Algo asina no mag di sosode mas pasobra esaki ta e Aruba cu AVP a laga atras.