Durante e conferencia di prensa di MEP Rocco Tjon a elabora riba e Investigacionan andando

Rocco Tjon: Investigacionan andando

Den e rueda di prensa di Fraccion di MEP Sr. Tjon a toca e topico di investigacion. Tin varios tema y/of proyecto cu ta causa di hopi preocupacion den Reino cu mester wordo investiga. Esakinan tabata por a mira claramente durante campaña. Fraccion di MEP a haci nan tarea di traha nan rapport, pa asina otro siman por entrega esaki na OM unda lo pidi pa cierto investigacionan por tuma lugar. E factor mas importante ta e berdad y pa esaki sali na cla. Esaki ta e razon prinicipal pakico e Fraccion a tarda pa entrega e rapport, mirando cu a haci un grondig vooronderzoek. E Procurador General ta na altura di e situacion y ta cla pa ricibi e rapport pa asina cuminsa cu e investigacion. E vooronderzoek ta basa riba informacionan corecto y hechonan. P’esey a tarda un poco mas cu a anticipa pa asina por completa esaki pa entrega. Ta mas importante pa entrega algo corecto, bon y completo cu entrega algo liher, pa asina logra e resultado desea. Despues di hopi vooronderzoek y preparacion, e rapport lo wordo entrega oficialmente diahuebs dia 22 di Februari na Ministerio Publico pa 3:30 di atardi.

Pa aclaria, segun Sr. Tjon, e encuesta parlamentario lo ta e di dos stap den e proceso aki di investigacion. E ta un tema cu ta bin hopi dilanti unda pueblo ta puntra dicon no ta djis haci un encuesta parlamentario. Segun ley, cualkier informacion cu sali na cla durante un encuesta parlamentario, no lo por wordo usa despues den por ehempel un strafzaak. Esaki ta e motibo prinicipal dicon ta haci un investigacion y despues claramente lo haci e encuesta. E prioridad semper lo keda pa logra haya e berdad.

Sr. Tjon tambe ta remarca cu e ta deber como parlamentario pa no solamente haci investigacion despues di algun sucedido, pero tambe logra trece iniciativanan dilanti pa asina cambia leynan cu tin “loopholes” pa asina percura cu cierto “actornan” no por haci mal uzo di e buraconan den ley. Un di e varios metodonan cu por wordo usa door di parlamentarionan, pa asina evita cu cosnan ta escala y asina evita cu mester bay te OM pa un investigacion, ta entrega un mocion di desconfiansa contra un minister. Politiconan mester tin e curashi y e madurez pa ora nan wak algo bay robes nan por yama e minister concerni aden pa asina haya sa kico ta pasando.