Parlamentario Endy Croes:

AZV ta keda un preocupacion grandi cual ta costa 400 MIYON pa aña di cual 62 MIYON ta na gastonan medico den exterior



Parlamentario Endy Croes ta bolbe enfatisa cu AZV ta keda un di e preocupacionnan hopi grandi. Den 2016 gastonan medico den exterior a bati un record di 62 MIYON, mientras gastonan di remedi a costa pueblo 51 MIYON. Un gasto hopi preocupante ta e gastonan di Hospital cu a alcansa 164 MIYON . Di acuerdo cu un presentacion recien di Hospital a wordo splica cu 91% di e gastonan total di Hospital ta wordo paga pa AZV. Alaves awor mester cuminsa paga pa e proyecto nobo di Hospital cual desde 2019 Aruba lo tin un gasto agrega di 30 MIYON pa 29 aña largo. Algo mester wordo haci y algo mester bay pasa. Endy Croes ta splica cu siguramente mester busca un solucion pa AZV, uno sostenibel y duradero. Manera cos ta awor nos ta cargando awa hiba lama of crioyamente bisa nos ta mop cu e cranchi habri. Lo haci un estudio rapido si en realidad nos por keda carga esaki di e forma cu e ta awor. Di acuerdo cu e ley actual na momento bo inscribi na Censo bo tin derecho riba AZV. E parlamentario ta bolbe bisa cu su propio yiunan, na momento cu nan a bay studia na Hulanda y otro na Merca, prome cos cu e mes mester a haci ta cumpra un seguro pa nan. Bisando esaki e kier accentua cu no ta mira e sentido pa sigui cu AZV na e manera cu e ta awor y lo propone pa bay Parlamento y haci algun ahuste den e ley. Ta bon pa nos revisa esaki un rato y trece solucionnan practico. No mester reinventa e wiel. E idea di AZV ta uno noble pero si nos no tuma decisionnan alcaso awor nos yiunan y nos futuro generacion lo sufri kisas sin un seguro y lo punta dede bek riba nos di no tabata tin e madurez politico pa tuma decisionnan importante na bienestar di un y tur. Den e dianan nos dilanti lo acelera e proceso aki di tuma tur informacion di AZV y intercambia ideanan cu expertonan pa asina por haci un proposciom pa yuda sanea e situacion. Nos lo keda vigila AZV hopi di cerca.