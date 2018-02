Parlamentario Rocco Tjon di MEP:

“Si en berdad fraccion di AVP tin un plan, nan bin cu e plan aki”



Den e conferencia di prensa di dialuna ultimo, lider di fraccion di MEP, Rocco Tjon a elabora riba e contesta cu fraccion di MEP a ricibi di un carta cu nan a manda pa e fraccion di AVP dia 7 di februari ultimo. E motibo cu MEP a manda e carta aki ta cu den medionan di comunicacion a tuma nota cu fraccion di AVP a laga sa cu IMF lo a pidi nan pa yuda e gobierno actual pa bin cu un plan di maneho pa sanea e situacion financiero actual di Aruba. Den e carta cu sr. Tjon a manda pa fraccion di AVP a ser treci padilanti cu e ta haya esaki hopi straño, pasobra MEP tambe a reuni cu IMF y IMF a bisa bon cla cu e maneho hiba pa e gobierno anterior no tabata uno bon. Den e reunion cu CAFT tambe a ser bisa esaki bon cla y cu na varios ocacion nan a alarma e gobierno anterior cu locual nan ta haciendo no ta bon.



Politica anticua

Den e carta cu sr. Tjon a manda pa fraccion di AVP el a bisa nan cu e ta haya hopi straño cu nan a wordo acerca cu e peticion aki di IMF, sinembargo mirando e madurez politico cu MEP tin, cu si en berdad fraccion di AVP tin un plan, pa nan bin cu e plan aki, pasobra MEP for di parlamento semper a pone e bienestar di Aruba na prome lugar. Sr. Tjon ta haya hopi lamentabel e contesta cu fraccion di AVP a manda dia 14 februari ultimo, caminda bo ta haya ex-ministernan y profesionalnan bon studia ta purba haci politica cu e carta aki di MEP. Pues esaki ta e politica anticua di AVP y sr. Tjon ta haya hopi lamentabel cu un hoben profesional ta laga su mes wordo usa pa keda hiba e politica anticua aki.



Ningun pregunta di AVP

Den e carta fraccion di AVP ta pidi pa diferente documentacion pa asina nan por bin na un bon reunion cu fraccion di MEP. Echo ta cu nan a critica gobierno asina hopi, cu e gobierno no tin maneho, pero e pregunta ta a base di kico e criticanan aki ta e ora ey? A puntra AVP pa nan plan y nan mes ta puntra pa bin cu tur e documentonan pasobra nan mester di nan. Documentonan cu por cierto ta disponibel on line. Pero segun constitucion y reglement van orde, fraccion di AVP mester a dirigi e preguntanan aki na e ministernan encuestion. Pero e ministernan no a haya ningun pregunta di fraccion di AVP y tambe secretariado di parlamento tampoco no a haya ningun pregunta dirigi na e gobierno actual.



No a haci huiswerk

Pues esaki ta muestra cu fraccion di AVP ta purba haci politica cu e asunto aki y cu nan criticanan no ta funda. Nan no ta serio pa haci nan trabao manera debe ser, pasobra si berdad IMF mes a haci e peticion aki, te ainda e fraccion di AVP no a haci nan huiswerk. Esaki ta muestra tambe con nan a haci nan huiswerk durante e 8 añanan.

Finalmente sr. Tjon a trece padilanti cu un di e criticanan di mas grandi cu ta keda ser lansa door di e organonan imparcial manera Conseho Consultativo y Controlaria General y tambe den e rapport di Bo Aruba, cu e motibo cu Aruba ta den e situacion actual ta pasobra parlamentarionan no a haci nan trabao. Como parlamentario mester a cuestiona gobierno, pero no a haci esey y esaki ta e resultado.