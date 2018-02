Parlamentario di MEP Sue-Ann Ras:

Informacion completo y sosten grandi ta importante pa independisacion exitoso di DPS



ORANJESTAD – E proceso di independisacion di Dienst Publieke Scholen (DPS) mester cana su caminda corecto, prome cu por pensa di introduci e ‘formato nobo’ proximamente. Asina Parlamentario pa partido MEP, Sue-Ann Ras a bisa den un reaccion. E parlamentario a nota e interes y conmocion cu tin, debi cu un cantidad grandi di persona ta acercando su persona cu pregunta riba e tema specifico aki. Mayoria di nan ta, cu un tono bastante preocupante y mas cu claro, ta di compronde tambe.

Ras ta sali di cuna di enseñansa y sa kico ta come y bebe den e mundo ey y como tal, e kier splica cierto aspecto pa asina tur hende por compronde un poco miho loke Minister Lampe a presenta.

PRESENTACION

Manera ta conoci, e minister responsabel pa enseñansa, Rudy Lampe, a duna un presentacion di e proceso aki na e comision permanente di enseñansa di parlamento recientemente. Aki a bin cu e director suplente di DPS Kristof Veekmans, cu a splica pakico mester independiza DPS y a resalta cu den e ‘bachi’ cu e departamento ta aworaki, e ta keda hopi limita pa varios motibo. E motibonan legal y financiero ta resalta den e presentacion. Segun e presentacion, sacando e departamento di su formato actual, ta dun’e mas caminda pa cana legalmente, structuralmente y por actua mas miho y liher den tur sentido di palabra. Financieramente tambe lo e conoce un adelanto, ya cu e no ta mara na e fondonan conforme un presupuesto di gobierno. Un di e problemanan ta e cuestion di pago, unda cu hopi comerciante ya no ta haya atractivo pa haci negoshi cu e scolnan, paso e pago ta tarda masha hopi mes. Den e formato nobo, esaki no lo ta asina mas.

Loke tambe a purba trankilisa, ta e echo cu e trahadonan (maestro y personal) no ta perde nan posicion huridico y cu e ta te hasta beneficia nan situacion. A papia ampliamamente tocante e diferencia di MB y LB y minister a garantisa cu den e traspaso di DPS pa un fundacion indpendiente, lo tene na cuenta tur e aspectonan aki, pa niun hende sali perhudica of perdi.

APOYO GRANDI

Loke pa Ras ta importante ta, cu e proyecto cana su caminda corecto, prome cu por pensa mes di introduci e formato ‘nobo’. Entre nan, ta hopi importante pa minister haci su ronda completo di informacion y dialogo. Falta di informacion hopi biaha ta crea confusion, duda y mal interpretacion di algo cu por ta hopi bon. P’esey Ras ta boga pa e mandatario uza tur canal posibel di informacion, pa tur hende ta riba e mesun liña y asina por haya e chens pa haci pregunta y kita tur duda y inkietud cu por tin. Ademas, ta hopi importante segun Ras, pa prome cu introduci e cambio, gobierno tin un asina yama ‘draagvlak’, esta un sosten amplio di tur grupo, gremio, sindicato y tur otro instancia cu mester ta envolvi. Solamente cu un sosten grandi, un proyecto di tal magnitud por pasa door di e cambio desea, sin cu e haya su mes cu complicacion. Den pasado, esaki a pasa, ora cu EPB a bira Stichting EPB, pero e cambionan a bay structura, bon informacion, bon carga cu e maestronan y sindicato.