Parlamentario Endy Croes na Dowers:

Dowers categorisa como un mentiroso patalogico peligroso



Manera nos a bisa na algun ocasion, ora Bo mishi cu credibilidad di nos Lider Sra. Evelyn Wever Croes y pio ainda ora Bo ta haci redo y ta gaña riba nos Minister Presidente bo por spera un reaccion di inmediato. Dowers enbes di trece recomendacionnan positivo of solucionnan dilanti ta keda actua manera un “Shishi”. Nos ta bis’e den e articulo aki pero nos lo bis’e den su cara tambe momento nos topa cu ne den parlamento. Nan tur ta estilo di tira piedra sconde man! Dowers den su articulo ta yora cu Evelyn no tabata kier pa e reunion di dialuna ultimo tuma lugar como un reunion publico pero mas bien un reunion ‘a puerta cerrada’. Ta un cantidad di reunion ta tuma lugar estilo Bijeenkomst sin publico. Den e caso aki a trata e situacion di Venezuela cual ta keda uno delicado unda muy en particular ta riba nivel di Reino esaki ta wordo atendi. Ta masha normal pa e reunion di un caracter asina cual tabata uno meramente informativo na Staten unda miembronan di Staten tin oportunidad pa haci preguntanan alcaso tuma lugar den dicho settings. Mi persona tabata den sala y mester remarca lo siguiente. E “Shishi” Dowers a drenta sala pa solamente 5 minuut y nan fraccion a saca un potret y despues Dowers a desparece saliendo for di sala y no a regresa. No ta nada straño pasobra casi nunca nan no ta na trabao. Net Dowers cu ta sali skirbi un articulo estilo di un ‘bobo’ lansando preguntanan den prensa cu no ta alcaso mester tin berguensa. Momento cu Bo tin tur derecho pa lansa pregunta na Prome Minister kende ta den sala y por contesta tur Bo preocupacionnan Bo a scoge pa bandona sala. Anto den corant Bo kier ple “macho”. Bueno e actitud aki ta mustra tur cos di Bo persona y Bo maneho desastroso como ex minister di Husticia. Bo a laga polisnan sin un plan, sin auto, sin uniform, sin bala mas un deficit di 200 polis. Dowers a forma parti di e partido AVP kendenan lo bay den historia como e partido cu a laga un “Desaster Financiero” nunca bisto atras desgraciando e pida baranca aki. Locual Coalicion a hereda ta dificil pa splica. Pues e mensahe ta na Dowers, ki ora Bo papia mentira Bo por spera un reaccion. Bon trabao y ainda falta!!!