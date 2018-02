Chofer sin rijbewijs cu un auto sin number na Arashi, pero no tin luga pa warda autonan confisca

Diaranzon merdia a drenta informe di cu tin un auto sin number para na e bushalte na e beach di Arashi y cu ora e chofer di e busnan pidie pa hala e auto e chofer no ta hal'e, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan a bay atende a bin resulta cu e chofer no tin rijbewijs y pa colmo e auto no tin ningun documento. Pa colmo e auto a daña tambe, ora cu polis a pidi pa un takelwagen pa hiba e vehiculo na warda a bin resulta cu NO TIN NINGUN LUGAR PA AUTONAN CONFISCA!