Diahuebs madruga a drenta di cu e alarma di Maggy’s den Caya G.F. “Betico” Croes a bay on, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e ladronnan lo a forza un rolluik di e lugar pero e alarma a bay on y e ladron a core bay. Polis y security a controla full e lugar pero e ladron no a logra drenta.