Motociclista a resulta ora cu pick-up cu a haya chance for di ambos banda di trafico a sali su dilanti

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida Pazuid di Juliana School na L.G. Smith Blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya ya caba ambulans tabata na e sitio atendiendo e victima y a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un pick-up biniendo for di George Madurostraat a haya chance for di autonan for di ambos banda riba L.G. Smith Blvd. pero no a logra mira e motociclista biniendo di pariba y esaki a bin dal riba dje. E impacto tabata fuerte y e motociclista a resulta herida pero a ser atendi na e sitio mes.