Chofer cu un auto sin ningun papel na ordo a perde control y a bay dal un otro auto.

Diabierna madruga a drenta informe di un accidente na e cruzada banda di SKOA den Van Leeuwenhoekstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chofer cu no tin su papelnan na ordo a perde control ya bay dal un otro vehiculo. Como cu no tin mas lugar pa warda autonan confisca no por a confisca e vehiculo aki. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.