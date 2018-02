Opinion John H Baselmans-Oracle: De leugen rond de 3 bollen

De drie TDRS / TDRSS bollen

Allereerst wil ik het Antilliaans Dagblad feliciteren met hun ‘onderzoek’ gepubliceerd 23-2-2018 (zie artikel, http://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/17207-satellietkoepels-van-particulier).

Maar heren dames redactie als u onderzoek doet is het niet zo dat men dan bij die instantie navraagt die de telecommunicatie moet controleren en registreren?



Nu, ik was al geruime tijd zeer sceptisch over wat er op Westpunt staat en dat zeker als we als we naar boven kijken in onze lucht en zeer regelmatig ‘vreemde’ zaken zien gebeuren. Ook toen ik de metingen zag van zeer vreemde frequenties ontkwam ik er niet aan dat het van een krachtige bron moet komen. Dit is doorgegeven destijds aan Bureau Telecommunicatie.

Nu kwam ik al geruime tijd geleden een persoon tegen die controles moet doen voor ons gouvernement op van alles wat telecommunicatie is. Ik gooide het balletje op van “o, dan komt u ook in die bollen hier verderop”. Deze persoon bevestigde het en vertelde dat er veel te zien was in die bollen. De persoon ging verder; “het is maar een zeer klein deeltje wat ik ‘mag’ controleren!! De rest weet ik werkelijk niet waar het voor dient en ook niet wat het verder te doen heeft in deze bollen”. Opmerkelijk als de instantie die alles in de hand moet houden wat telecommunicatie is, niet mag controleren en niet weet wat het allemaal is wat men ziet! Er was duidelijk opgedragen zich niet te bemoeien wat er verder in die bollen gebeurde! “Het was zeer geavanceerde apparatuur die ik zag die ver boven mijn kennis was” liet deze persoon nog los.

Goed, een deels bevestiging een deels nog meer raadsels. Want waarom wordt elk device wat zendt of ontvangt gecontroleerd en in de bollen moet men wegkijken van de moeilijke apparatuur?

Het antwoord kreeg ik niet veel later van 2 druk pratende personen die vlak naast me zaten in een gelegenheid. Het bleken wat later in het gesprek 2 FOL clowns te zijn die wel enkele bepaalde termen aanhaalde die vreselijk similar zijn met de letters waar ik hierboven mee begonnen ben. Thuis gekomen ben ik gaan zoeken en bleek dat deze apparatuur rond de wereld aanwezig is voor spionage. Er stond nog een foto bijgeplaatst en je gelooft het niet, ik zag 3 bollen similar als die hier op het eiland staan.

Nu is er dus journalistiek onderzoek gedaan en is netjes gevraagd aan diverse instanties van “Kunt u me vertellen van wie die bollen zijn en wat doen ze”? Nu beste redactie denkt u werkelijk dat men dan gaat zeggen “ Ja dat zijn spionage bollen en worden gebruikt door Amerika om Venezuela dwars te liggen!!” Geloof me, over enkele jaren zullen we hier meer over kunnen lezen in de cables van het Amerikaans consulaat die dan weer op straat liggen via Wikileaks want AD heeft de vraag gesteld en dat moet gerapporteerd worden.

Ik heb vanuit 3 monden de bevestiging dat het niet pluis is met die bollen. Dan hebben we de vreemde verschijnselen in de diepe nacht boven onze hoofden en niet te vergeten de vele frequenties die ver boven ‘normaal’ liggen. Het gaat tijd worden dat de waarheid naar buiten gaat komen en wat onze eilanden en bevolking in getrokken worden door vuile oorlogszuchtige buitenlands tuig. Heer Maduro u heeft gelijk, de leugen is groot en het ziet er naar uit dat Nederland onze eilanden offert voor dit vuile spel.

John H Baselmans-Oracle