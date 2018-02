Con pa cera un areglo di pago cu Ministerio Publico/Betalingsregeling bij het OM

Con pa cera un areglo di pago cu Ministerio Publico



Ministerio Publico ta haya importante pa comunica mas mihor posible y pa e motibo ey mes a dicidi pa saca e relato di prensa aki pa informa tocante e posibilidad pa cera areglo y paga boet poco poco. Ministerio Publico conoce e sistema di areglo di pago pa algun aña caba, pero no tur hende sa di dje.

Pagamento di transaccion

Ora un hende bay un TOM (Taakstraf zitting Openbaar Ministerie), e por haya un proposicion di fiscal di husticia pa evita cu e ta wordo persigui penalmente. E proposicion aki por ta den forma di trabao pa comunidad, pero tambe den forma di un transacion. Si bo persona bay de acuerdo cu esaki, e caso penal ta keda te ey, bao di e condicion cu bo ta tene bo bo mes na e palabracionnan cu fiscal. Ora di un transaccion, Ministerio Publico ta basa su mes riba un pago mensual di 250 florin. Si bo persona por mustra por escrito cu bo no por paga esaki, Ministerio Publico por ofrece bo un areglo di pago. Si bo no tene bo mes na e areglo di pago aki, lo bo haya prome un carta di aanmaning, anto djey lo bo haya un citacion pa presenta dilanti huez.

Ministerio Publico ta mustra bo si cu un areglo di pago pa un boet ora di un transaccion, ta mas suave cu ora bo tin cu paga daño di perhuicio na un victima. E victima tin derecho riba su placa.

Pagamento di boet

Den caso cu bo persona tin cu paga un boet, tambe ta posible pa cera un areglo di pago. Diferente situacion por areis:

• Si polis duna bo un asina yama OPV (Oproeping Proces-Verbaal), tin semper un fecha riba dje cu bo tin cu presenta dilanti huez. Mayoria di vez esaki ta 3 luna despues cu polis a para bo. Te e fecha ey, bo por paga e boet den terminonan na caha di Ministerio Publico. Bo lo no haya un carta di Ministerio Publico den cual bo ta wordo yama pa bin paga bo boet. Tene cuenta cu si bo no keda cla cu paga e boet prome cu e fecha menciona riba e carta, e lo wordo hisa automaticamente cu 50%. Si bo caso presenta dilanti huez, bo por pidi huez pa tene cuenta cu bo circumstancianan personal y keda sin pone e 50% acerca. Ta na huez pa dicidi tocante esaki.



• Por tambe cu polis no ta duna bo un OPV, sino un asina yama tik-verbaal. Polis ta manda e tik-verbaal directamente pa Ministerio Publico y Ministerio Publico ta manda bo un asina yama schikkingsvoorstel. E suma menciona den e schikkingsvoorstel lo bo tin cu paga prome cu e fecha menciona den e carta, mayoria vez dentro di seis siman. Den e caso aki tambe bo por pidi Ministerio Publico pa un areglo di pago. Condicion ta cu bo tin cu mustra por escrito cu bo no por paga e boet den un solo vez.



• Si bo a wordo condena pa huez pa paga un multa di minimo 250 florin, huez por tene cuenta cu bo situacion personal financiero y determina cu bo mag di paga e suma poco poco di cada vez minimo 50 florin. Si bo tog keda sin paga, e suma lo wordo automaticamente aumenta cu 25 florin (prome aanmaning) y bo lo tin cu paga e suma completo inmediatamente. Ora di e di dos aanmaning, e suma ta wordo aumenta cu 20%. Sinembargo, ainda bo lo por yega na un areglo di pago cu Ministerio Publico. Cu ciudadanonan cu ta sigui keda sin paga, CEA lo a base di un autorizacion pa binnentreden, exigi pa paga e debe inmediatamente. Ora di uitspraaknan di huez den cual tabatin un boete, huez ta dicidi ademas cu pa cada 50 florin cu keda debe, e ciudadano mester keda un dia den detencion.

Ministerio Publico ta conseha bo pa bo paga bo boet na ora, si mester poco poco, pa bo no laga bo boet escala. Ademas Ministerio Publico ta semper dispuesto pa, si ta necesario y unda ta posible, palabra un areglo di pago.

Betalingsregeling bij het OM



Het Openbaar Ministerie vindt een goede communicatie met de burger belangrijk. Via dit persbericht wil het Openbaar Ministerie de bevolking informeren over de mogelijkheid voor burgers om boetes in termijnen te betalen. Het Openbaar Ministerie kent al enkele jaren een betalingsregeling, maar heeft gemerkt dat niet iedereen hiervan op de hoogte is.

Het betalen van een transactie om niet strafrechtelijk te worden vervolgd

Wanneer u op een zogenaamde Taakstraf zitting Openbaar Ministerie (TOM-zitting) moet verschijnen, kan de officier van Justitie of parketsecretaris u een voorstel doen om strafvervolging te voorkomen. Dit kan een taakstraf zijn, maar ook een transactievoorstel. Als u deze aanvaardt, is de strafzaak afgedaan onder de voorwaarde dat u zich aan de afspraken houdt. Bij een transactievoorstel gaat het Openbaar Ministerie in eerste instantie uit van een maandelijkse betaling van Afl. 250,-. Indien u echter schriftelijk kunt aantonen dat u hiertoe niet in staat bent, kan het Openbaar Ministerie u een betalingsregeling aanbieden. Als u zich niet aan de betalingsregeling houdt, dan zal het Openbaar Ministerie u eerst schriftelijk aanmanen om te betalen voordat u wordt gedagvaard om voor de rechter te verschijnen.

Het Openbaar Ministerie wijst u er wel op dat de betalingsregeling voor het betalen van een geldboete bij een transactie soepeler is dan wanneer u een schadevergoeding moet betalen aan een benadeelde partij. Deze heeft immers ook recht op zijn geld.

Het betalen van een geldboete

In het geval dat u een boete moet betalen, is het eveneens mogelijk om deze in termijnen te betalen. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen.

Indien u door een politieagent ter plaatse een zogenaamde Oproeping Proces-Verbaal (OPV) is uitgereikt, staat hierop altijd een zittingsdatum vermeld waarop u voor de rechter moet verschijnen. Meestal is dit na 3 maanden. Tot die datum kunt u de boete in termijnen bij de kassa van het Openbaar Ministerie betalen. U krijgt in dit geval geen brief van het Openbaar Ministerie waarin u wordt opgeroepen de boete te betalen. Houd er echter rekening mee, dat als u de boete niet in zijn geheel voor de op het OPV vermelde zittingsdatum heeft betaald, de boete automatisch met 50% wordt verhoogd. Indien uw zaak voor de rechter verschijnt, kunt u de rechter verzoeken om met uw persoonlijke omstandigheden rekening te houden en de verhoging achterwege te laten. Het is aan het oordeel van de rechter om hierover te beslissen.

Het kan ook zijn dat de politie u geen OPV uitreikt, maar dat de politie een zogenaamd tik-verbaal naar het Openbaar Ministerie verstuurt. Op basis van het tik-verbaal ontvangt u van het Openbaar Ministerie per post een schikkingsvoorstel. Het daarin vermelde bedrag dient u uiterlijk voor de in de brief genoemde zittingsdatum te hebben voldaan, meestal binnen zes weken. U kunt ook in dit geval het Openbaar Ministerie om een betalingsregeling verzoeken, indien u schriftelijk kunt aantonen de boete niet in een keer te kunnen voldoen.

Wanneer u door de rechter bent veroordeeld tot het betalen van een geldboete van minimaal Afl. 250,-, kan ook de rechter rekening houden met uw persoonlijke financiële situatie en bepalen dat u het bedrag in gedeelten mag voldoen. Elke gedeelte is minimaal Afl. 50,-. Wanneer u dan toch niet de geldboete in zijn geheel binnen de door de rechter bepaalde termijn heeft betaald, wordt het bedrag automatisch met Afl. 25,- verhoogd (eerste aanmaning) en moet u het volledige bedrag onmiddellijk betalen. Bij de tweede aanmaning wordt het boetebedrag met 20% verhoogd. Echter, ook dan nog kunt u een betalingsregeling met het Openbaar Ministerie treffen. Bij burgers die blijven weigeren om te betalen, zal in het uiterste geval het Cuerpo Especial Arubano (CEA) op basis van een machtiging tot binnentreden sommeren om de verschuldigde boete onmiddellijk te betalen. Bij uitspraken van de rechter waarbij een geldboete is opgelegd, bepaalt de rechter namelijk tevens dat voor elke volle Afl. 50,- die niet wordt betaald, de burger een dag vervangende hechtenis moet ondergaan.

Het Openbaar Ministerie adviseert u daarom om uw boete tijdig te betalen, al dan niet in gedeelten, en om uw boete niet te laten oplopen. Bovendien is het Openbaar Ministerie altijd bereid om met u, indien nodig en daar waar mogelijk, een betalingsregeling af te spreken.