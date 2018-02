Parlamentario Edgard Vrolijk di MEP:

“Mester mehora maneho di enseñansa na bienestar di nos trahadornan pero tambe di nos alumnonan”



Na momento cu pa medio di Facebook y rueda di prensa Minister di Enseñansa sr. Rudy Lampe a anuncia cu lo bay haci DPS un stichting, esaki a crea hopi conmocion y sigur desconfiansa den e minister den e forma cu esaki a ser treci dilanti. Esaki a percura pa crea chaos y otro politiconan a haci uso di e oportunidad pa hunga politikeria cu sentimento di hende pa crea mas panico y chaos. Mi persona y nos fraccion di MEP a tuma otro acercamento, unda cu nos a busca transparencia door di scucha esnan cu lo ser afecta pa esaki, esta sindicato, pero debi na e tempo corto nos no por a yega na tur. Mi persona a dedica na scucha docentenan y unda mi a kita e petchi di fraccion di MEP, coalicion y a busca e berdad, pasobra ta pueblo mi persona ta sirbi y den e 1070 trahadornan tin di tur color politico y hasta tin cu kizas no a ni vota, y mi a sali ta busca bienestar di un pueblo.



Preguntanan na minister

E prome cos cu mi persona a haci ta sali publicamente cu preguntanan na Minister di Enseñansa y alaves e mesun preguntanan aki mi a manda tambe por escrito na Minister. Dialuna cu a pasa Minister a bin den sala di comision di Staten, unda nos por a haci preguntanan y nos di fraccion di MEP a haci bon uso di esaki pa haci preguntanan al caso y cu nos a haya di esnan cu ta traha bou DPS. Dos aspecto cu a bin dilanti: falta di informacion concreto con e structura ta hinca den otro y alaves e falta di a informa esnan den e area di enseñansa y splica nan na un manera corecto, a percura pa crea conmocion den DPS. Di dos aspecto ta e posicion huridico di e trahadornan. Aki Minister Rudy Lampe a asegura cu nada lo cambia. Colega Reyes corectamente a duna su experiencia den fundacion SMOA y cu esaki no a funciona manera a ser spera y aki Minister Rudy Lampe a reacciona y bisa cu ta netamente di esaki el a siña y cu e stichting lo tene na cuenta tur esaki y cual ta haci cu e lo funciona debidamente.



Mester crea e draagvlak

Mi persona den e combersacion cu Minister a accentua cu e punto cardinal pa mi y fraccion di MEP ta cu Minister mester bay busca e draagvlak. E splicacion tabata bon, mi ta comprende unda minister kier bay pa trata na tene politica mas afo posibel di enseñansa, pero ta e 1070 trahadornan mester carga esaki y ta nan eyfo mester ser bon informa y ta nan tin di carg’e y na momento cu Minister tin e draagvlak su persona por bin cerca nos. Mi por a ripara cu ya mientras tanto desde mi preguntanan publico Minister a cuminsa mobilisa, pero e mester yega cerca tur trahador, ya pa nos e hende ta central. Y p’esey ta importante pa scucha tur hende y crea e draagvlak y e ora nos por papia.



Posicion huridico

Minister a enfatisa cu absolutamente e no ta mishi cu nada, pues door di bay den e stichting tur cos lo sigui mescos y e LMA lo keda vigente y unda lo bay ancra esakinan den statutonan. Mi persona a enfatisa cu mi kier wak esaki preto riba blanco, sino mi no ta sostene esaki. Aki ta unda ta muestra cu democracia ta haya su forma, unda cu mester tin transparencia. Mientras di otro banda ora bo wak comunicado di prensa di AVP enbes di busca e transparencia y pone un postura serio nan ta sigui hunga politica barata di crea conmocion y chaos. Nos a asumi otro rol cu pueblo a pidi cu e cambio, esta e hende central y nos lo scucha hende. Dos punto cu nos a accentua: 1. bay busca e draagvlak di e 1070 trahadornan y mustra nos preto riba blanco den statutonan cu tur ta bay manera a ser prometi. Edgard Vrolijk no ta representa su mes, pero pueblo unda cu ta encera tambe e 1070 trahadornan y nos como sirbidor di pueblo mester percura pa pueblo por sinti su mes sigur.



Un medaya tin dos banda

Nos di Staten ta tuma control di nos minister cu hopi seriedad, ta p’esey nos ta bisa nos ministernan pa tuma cos na serio, percura pa tur cos ta netjes na ordo y ta transparente. Mi persona ta kere cu banda di nos e di cuatro control democratico ta Prensa. Pero ora mi subi y wak un articulo den 24ora unda ta bay y scucha un banda di medaya y no ta bay busca mas leu cerca e minister of e otronan den e sala, pami esaki ta perde su credibilidad pero sigur ta crea desconfiansa den credibilidad di nan noticia. Pakico mi ta bisa esey? Pasobra ta net esnan cu a hiba e notica y esnan cu a bisa di tabata skeptico, ta net esnan cu a mustra menos interes unda cu por ehempel sr. Marlon Sneek ta yega na mita di e reunion y un pregunta so e tabatin cu mi colega Shailiny Lee a haci mientras tanto cu tabata trata di e fecha di implementacion (1 januari 2019) y su otro preguntanan a bay por escrito. Sra. Arends-Reyes a papia di su experiencia den SMOA y sr. Candelaria ta ser despensa pasobra su persona enberdad a yega tempran pero tabatin otro compromiso 3’or. Y sra. Wyatt- Ras a bin dilanti cu dos pregunta alcaso tocante e structura.



Fraccion MEP lo sigui reuni

Por lo general niun remarke mas, pero ora bo scucha nan eyfo, nan ta haci manera cu nan a defende cu alma y cuerpo e docentenan, pero esey no ta e caso. Mas pio su mayan bo ta habri corant y bo ta haya ex minister Dowers ta papia di DPS mientras cu su persona no tabata ni presente pa vocifera su preocupacion y mientras cu e tabata parti di e desaster den enseñansa, unda cu e y su ex colega di enseñansa si a mete politicamente tur caminda y ta netamente locual cu minister Rudy Lampe kier combati.

Nos di nos parti lo sigui informa y sigui reuni cu gruponan, pa sa nan opinion y nan preocupacionnan y pa wak si tin e draagvlak pa e plan aki. Riba papel un plan bunita pero na final di dia e mester ser carga y si esaki no ta e caso mester busca otro alternativa pa por mehora maneho di enseñansa na bienestar di no solamente nos trahadornan pero tambe di nos alumnonan.