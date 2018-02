Despues di algun ora doño di auto accidenta na Tanki Flip a bin bisa polis cu nan a joyride su auto

Diasabra madruga despues di algun ora di cu su auto a accidenta na Tanki Flip e doño ta bin aparece na e sitio di accidente bisando cu nan a joyride su pick-up, mesora a dirigi un patruya ‎na e sitio. Na yegada di e patruya e dama a declara na polis cu e pick-up accidenta eynan ta di dje y cu desconocidonan a horta su pick-up for di banda di Alhambra, ora cu ela baha pa bay haci su necesidad entre e matanan y a baha for di e auto lagando e yabi den e pick-up cu e motor paga ela bisa tambe cu eybanda tabata tin 2 mucha homber y cu holor di marihuana tabata dal e. Mientras e tabata haciendo su necesidad su compañero (of e homber cu tabata cun'e) a bis'e cu ela tende un motor start y ora a bay wak a nota cu ta su pick-up nan a bay cun'e. Djey nan a cuminsa cana te cu nan a logra haya lift te na rotonde Tanki Flip unda un conocir a bis'e cu su pick-up ta un poco mas panort y ora ela yega ela haya su pick-up kibra. Ela bisa di kier entrega keho di joyriding.