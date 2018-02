Paciente di epilepsia drumi riba parkinglot di supermercado y no kier a lanta

Diasabra mainta a drenta informe di cu tin un hende drumi riba e parkinglot dilanti Reality Supermarket na Catiri y no kier lanta, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan a bisa e persona pa e lanta y e no por a lanta polis a nota cu aki ta trata di un paciente di Epilepsia y cu e homber kier lanta pero no tabata por di su mes y a dun'e un man pa yud'e lanta asina a logra lant'e y despues a core cun'e for di e sitio.