Diasabra awor tin e prome evento di Street Legal pa 2018 na Palo Marga

Trabaonan intenso ta tumando lugar tur e dianan tras di lomba door di e voluntarionan di The Revival of Palo Marga 2 como tambe differente companianan y instancianan pa asina pone Palo Marga den top condition pa e prome evento di Street Legal programa pa Diasabra awor 3 di Maart, 2018. Como cu esaki ta e prome evento pa 2018 tur categoria lo mira accion pues Jr. Dragster, Scooter y Quadracers, Street Legal Auto, Street Legal Brommer, King of the Street Auto y King of the Street Brommer. Portanan di Palo Marga lo habri pa 4:30 di atardi mientras cu qualifying lo ranca sali pa 6or di atardi. Wel pa tur e amantenan di core duro, esaki ta bo oportunidad di bom bo vehiculo tur cu tin sin mester tin miedo di haña un processverbal di Polis y si bo haci bo trabao bon na final di anochi bo por bai cas cu placa cash usando bo vehiculo di tur dia. Tuma nota cu e evento aki ta valido tambe pa e Point Series di Street Legal 2018, pues jega Palo Marga Diasabra awor participa y gana placa cash den e prome evento di Street Legal 2018.