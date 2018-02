Den nan kerekentenchi! Pa no bisa e berdad sunu! Ken a keur e kk ey ? Bay ta traha porkeria om! Anto nos tin cu paga 30 aña pa e kk ey? Shame on all of us cu a confia nan! Ate....... pa bo mes mira! Y ainda falta avenid Watty Vos! Dios scapa nos pueblo!