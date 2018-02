Porfin sra. Wyatt-Ras a bin reconoce cu ta su partido AVP a crea e pobresa existente den e pais aki!



Despues di 100 dia di gobernacion di e coalicion actual, mester constata con desespera e politiconan di AVP ta birando, entre otro e parlamentario Mervin Wyatt-Ras, kende ta kere ainda cu e por bay den guera cu su paña di combat bisti cu el a estrena despues di e derota electoral di su partido aña pasa. Sra. Wyatt-Ras a declara un hala di disparate e siman cu a pasa, caminda e kier pretende cu ‘despues di 100 dia di gobernacion pueblo ta sinti e cambio, e cambio pa pobresa”, sin realisa cu e cambio pa pobresa y te hasta miseria a inicia bao di su propio gobierno di AVP.



Frustra y desespera

Entre otro el a trece padilanti e asunto di e coordinadornan cu a ser manda cas y kendenan supuestamente lo a cay den pobresa. Pero sra. Wyatt-Ras no ta splica cu desde cu e mes ta den politica, na aña 2001 tur e coordinadornan di AVP a bay cas a base di cu nan a ser emplea “voor de duur van het Kabinet Henny Eman”, mescos tabata e caso na 2009 cu tur e coordinadornan di MEP kendenan a ser emplea “voor de duur van het Kabinet Nelson Oduber” tambe a ser manda cas. Y awor diripiente na 2017 pa sra. Wyatt-Ras e frase “voor de duur van het Kabinet Mike Eman” no ta conta mas, pero ta ser considera como persecucion politico. Pues bo mester ta un politico frustra y desespera pa sigui fomenta un mentira asina, siendo cu bo mes a experencia con henter e asunto a ser trata den pasado y cu awor no ta nada diferente.



Pobresa y miseria

Pero ta parce tambe cu durante e ultimo 8 añanan e parlamentario aki no tabata biba riba Aruba, ya cu henter e maneho desastroso cu su gobierno di AVP a hiba a haci cu un gran cantidad di ciudadano a cay den pobresa y te hasta por papia di miseria. Partido MEP ta comproba esaki cu algun ehempel:

1. Un cantidad di mas cu 60 negoshi a cera den Caya Betico Croes durante gobernacion di AVP. Esaki a trece cu ne cu cientos di trahadornan a perde trabao, a haya nan mes den problemanan social serio y cu a conduci den varios caso na pobresa den e hogarnan aki. E tempo ey Mervin Wyatt-Ras tabata tey pa sostene e trahadornan aki?

2. Den e sector horeca y construccion, debi cu no tabatin crecemento economico durante e ultimo 3 añanan, hopi trahador a ser manda cas cu den hopi caso tabata gana un salario bao di minimo. Sra. Wyatt-Ras ta lubida tambe cu ta su propio colega Paul Croes a duna mas di 2000 ontheffingen impediendo asina nos propio trahadornan local pa haya un trabao pa cria nan famia honradamente. Consecuencia di tur esaki ta cu hopi hende a cay den un pobresa nunca visto, caminda nan entrada no ta yega mas pa cubri nan gastonan diario.

3. E famoso hedging bao di e gobierno di AVP a ranca mas di 300 miyon florin di e cartera di pueblo Arubano y cual a conduci na un aumento drastico di prijs di coriente y awa, hincando miles y miles di esnan di menos recurso den un pobresa devastador y caminda nan meternan di coriente y awa a ser corta malamente.

4. Hopi otro medida cruel e gobierno di AVP a impone riba lomba di pueblo durante 8 aña y den hopi caso esaki a conduci cu e entradanan di esnan di menos recurso tambe a bay drasticamente atras, siendo cu costo di bida si a sigui subi. Den tur skina por a tende e grito cu “hende no por biba mas den e pais aki”, danki na e pobresa y miseria fomenta pa e gobierno di AVP.



Pasonan pa combati pobresa

Sinembargo no ta e pueblo y esnan di menos recurso so a conoce un pobresa increibel, pero e instituto di gobierno tambe a conoce e pobresa aki, caminda e gobierno di AVP a redobla nos debe nacional for di 49% te na 87% y si inclui e debenan di PPP acerca nos debe nacional na e momento aki ta 125% di GDP. Pues di cada florin (100 cen) cu gobierno haya na entrada, 125 cen ta bay pa paga debe. Y ta cual partido a ocasiona e pobresa gubernamental aki? No ta e partido AVP cu sra. Wyatt-Ras a sostene ciegamente 8 aña, cu su ‘voor’ den Parlamento?



Por ultimo, pa loke ta e pobresa cu a ser crea pa partido AVP, e gobierno actual den e prome 100 dianan ya a tuma un cantidad di paso pa frena e desaroyo negativo aki, entre otro door di crea incentivonan pa rebiba e centro comercial den Playa, a para completamente e asunto di ontheffingen, a frena e desaroyo di hedging cu awor ta sosode den un forma responsabel, a bin cu un fondo pa yuda esnan cu nan meternan di coriente y awa a wordo corta, a implementa un plan social pa contraaresta e problemanan social y pobresa, a duna e fundacionnan social nan subsidio cu a ser corta drasticamente pa e gobierno asocial di AVP y den e proximo dianan mas di e pasonan aki lo continua na beneficio di specialmente esnan di menos recurso y p’asina logra na combati e pobresa den e pais aki.