Parlamentario Endy Croes na e “Lolo di Awa”:

Mike De Meza ta sin gevoel y sin cuero di cara y awor kier conseha e gobierno actual



Segun Parlamentario Endy Croes tabata un sorpresa na momento cu el a tuma nota di ex- Minister di desaster, esta Mike De Meza sinta den su prome conferencia di AVP pa locual ta trata 2018 elaborando na un manera “vies” riba locual ta trata e tema di Refineria CITGO. Mike De Meza a dirigi su mes na Prome Minister culpando Prome Minister actual Evelyn Wever Croes di ta esun culpabel pa cu e anuncio recien di CITGO, esta e anuncio cu CITGO lo “slow down” su operacion. Den mesun rosea De Meza ta gaba con duro el a traha den 8 aña splicando cu el a bishita Petrobras, Ecopetrol, Petrochina, Trinidad, Saudi Arabia, Mexico, Hulanda y mas refinerianan den Europa. Mike no a bisa si cuanto placa tur esaki a costa y tampoco a splica cu e no a logra net net nada cu ningun di e biahenan cu tanto el a gaba cu ne. Mas bien por categorisa tur su biahenan alrespecto como snoepreisjes of pleziertochten. E por tabata mas cabayero si el a splica cu ta riba insistencia di MEP y Glenbert Croes kende riba su propio gastonan a keda bay Venezuela y via su contactonan a laga un bentana chikito habri pa gobierno anterior bay negocia despues di a biaha rond mundo. Ta bon pa recorda pueblo cu MEP a bay manifesta na “gate” di Valero 12’or mey anochi pa manda e señal cu lo no permiti desmantelacion. Mester menciona cu Mike de Meza mes, den edicion di Bon Dia Aruba april 2015 cual a sali riba frontpage, a declara cu lo “POR CUMINSA DESMANTELA VALERO DEN 2 LUNA”. Pues atrobe por a gara De Meza ta gaña estilo di AVP na un forma bochornoso. Lamentablemente gobierno anterior a enfoca mas ariba complace amigonan di marketing manera Tera Group gastando mas di 200 mil dollar na fiestamento pa cu apertura di CITGO enbes di a cera un contracto drechi. Nos tur ta corda con De Meza y AVP a yena avion cu cantidad di periodista y amigonan pa bay firma contract na Caracas. No mester lubida e cantidad di biahenan di De Meza cerca su amigo Rincon na Houston, wine and dine den autonan luhoso y apartamentonan di luho. Su amigo Rincon a cay cera despues. Nos por a scucha De Meza pidi Prome Minister actual den su conferencia di prensa pa e lanta mainta y bay traha mescos cu segun De Meza el a haci 8 aña largo. Mi por garantisa De Meza cu nos Prome Minister ta traha tur dia mas di 12 ora pa dia incluyendo fin di siman. Alcontrario, ami como Parlamentario ta testigo cu Mike De Meza desde 17 di november cu el a bira parlamentario a yega Parlamento solamente 2 dia den 100 dia, esta 2 reunion y nada nada mas. Abo no tin berguensa di cobra y no ta yegando trabao? Nos lo bin den otro articulo mas riba esaki. Mike De Meza ta causante di e “desastro financiero” cu nos a hereda. Pueblo no por lubida cu el a fungi como minister di Finansas 2009-2013 y a crea e desaster. No por lubida cu el a perde un caso den corte y a adopta automaticamente e nomber ”Lolo di Awa” cual Hues no a haya ofensivo. Awor abo kier conseha gobierno? Nos a spera mucho mas di Bo pero awor Bo ta dunando Bo cara berdadero. Sinti E Cambio!!!