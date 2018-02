Gremionan a lanta for di soño despues di 8 aña!

Mientras cu economia tabata stagna, mas di 70 comerciante a cera nan porta y Aruba a hundi den un debe di mas di 6 biyon florin!



ATIA y Camara di Comercio porfin a lanta for di soño y a kere cu voz di burico por yega shelo ora cu Minister Glembert Croes a presenta un vision pa aumenta e sueldo minimo. Sr. Croes a bisa hopi cla cu e lo instrui Directie Arbeid en Onderzoek pa inicia e proceso di sondea e posibilidadnan y sigur e Minister ta di pensamento cu e aumento mester ta uno substancial di por lo menos 100 florin. Alabes e Minister di Labor y Asuntonan Social a mustra cu e lo kier haci esaki posibel den e aña aki, pues aña 2018. Mas cu claro esaki ta un vision cu ta cuadra cu e plan di campaña, tanto di e Minister y di cualkier otro partido cu a bay eleccion riba 22 di september 2017. Na un forma bastante transparente e Minister a declara cu e lo kier haya e consehonan necesario pa mira unda esaki ta posibel pa asina e por encamina e proceduranan necesario.



Porfin ATIA y KVK a lanta for di soño

Den forma masha grocero y cu ta refleha un agenda politico scondi, ATIA y KVK a core sali na careda y grita sin nunca a compronde kico exactamente ta significacion di e palabra “vision”. Loke si ta na su lugar pa ATIA por splica, ta con bin tin un ex presidente di ATIA riba payroll di Gobierno pa un bunita salario di 25 mil florin pa luna sin nunca el a yega pia di trabao.

Di otro banda ta bon pa KVK bin splica awor unda nan tabata ora cu e masacre contra 70 comerciante tabata tuma lugar durante construccion di e tan afamado Tram Project.

Mas ta bon pa tende y si tin, lesa e reaccionnan di KVK na momento cu Aruba su debe tabata wordo duplica pa yega te na e bunita suma di mas di 6 biyon florin. Sin lubida nos por puntra tambe unda ATIA y KVK tabata ora cu presupuestonan ficticio tabata wordo pasa al estilo bulldozing pa 8 aña largo te cu Aruba a hay’e confronta cu CAFT.



Gobierno ta sigui traha

Despues di 16 aña Aruba tin un coalicion y sigur esaki ta un di e procesonan dificil pa por goberna. Pero den e coalicion aki tin boluntad y un solo meta, esta pa sirbi Pais Aruba y no sirbi grupitonan manera tanto KVK y ATIA a bin ta tolera pa e ultimo 8 añanan. Si ATIA y KVK por atende cu nan responsabilidad y aplica e dicho “Zapatero a tus zapatos” nos lo ta mas cu convenci cu cos lo cana manera debe ser, dentro di margen di ley y cu e mihor consehonan di e organonan capacita pa duna e mihor di nan parti.

Gobierno ta sigui traha y gobierno ta capacita hunto cu nan fraccion den Parlamento pa sirbi e interes general di Aruba.