Sue Ann Ras, Parlamentario partido MEP: “Tin trabou urgente pa haci pa implementacion: Ley di Kinderopvang”

E incidente fatal di siman pasa dialuna merdia, unda un baby di casi 2 luna a fayece, sigur ta trece conmocion y tristesa den henter comunidad.

Na mesun momento, e suceso aki ta pone uno realisa cu tin trabou urgente pa haci pa loke ta trata implementacion di ley di “kinderopvang”. Despues di mas di 20 aña, unda cu tin un averahe di 95% di nos muchanan di 0-4 aña na creche segun un investigacion haci pa Rosalin Kock na 1996 pa su masteropleiding, te na juni 2017 finalmente a logra pasa un Landsverordening tocante e reglanan pa garantia y promocion di calidad den creche.

Nivel di e guianan di creche

Mas cu claro, cada creche ta percura pa nan tin e miho guianan y ta haci tur posibel pa garantisa un bon cuido na e muchanan. Sinembargo e nivel di exigencia pa un guia ta minimo un LBO of tin hasta caso unda nan no tin ni esey. Esaki ta asina, door cu no tin regla y ley ancra y den funcion, cu por haci control regular riba e nivel di educacion di e guianan. Mester bisa acerca si, cu varios ta haci e trabou cu hopi amor y dedicacion, pero semper ta miho pa nan tin mas conocemento di e materia complica di educa, lanta y guia un mucha. “Entre 0 y 4 aña ta pone e fundeshi di un mucha. Si sali for di e punto di bista, cu 95% di e muchanan na Aruba, cinco biaha pa siman ta bay creche, unda ta pasa mas di 6 ora, ta di sumo importancia pa e guianan ta bon ekipa cu tur loke ta trata cuido, guia y educacion di mucha,” Ras a enfatisa.

Permiso

Actualmente cualkier persona cu tin minimo un MBO por lanta un creche, hasta cu un “strafblad”. Esunnan clandestino ta creciendo barbaramente y no tin niun tipo di control. E exigencia minimo pa esun cu ta lider di guia ta un Mavo. Den pasado tabatin caso, unda a cera creche door di peliger di candela. No tin niun caminda cu nan mester registra y asina haya sa e exigencianan minimo y di calidad pa opera un creche, esaki ta keda den man di e propietario. Fundacion pa Nos Muchanan ta e unico instancia, unda tin e crechenan registray actualmente tin 113 inscribi. For di e 113 crechenan alrededor di 50 creche ta activo constantemente cu e cursonan cu e fundacion ta brinda. Kemen ainda falta mas interes y sigur compromiso di parti di e otro crechenan pa tambe participa y eleva nan calidad y conocemento di servicio y contenido.

Subsidio

Kisas subsidio ta un punto cu mester bin riba mesa tambe, specialmente mirando cu gran parti di nos poblacion ta draai riba sueldo minimo, cu ta bou di e “bestaansminimum.” E trabou ta hopi y ta implica un responsabilidad enorme pa duna servicio, atencion y cuido di calidad. E mannan di e guianan di un creche sigur ta yen y cu poco personal, pa mantene e suma mensual mas abou cu ta posibel, no ta facil.

“Gobierno ta subsidia Traimerdia y kisas por adapta y analisa e casonan di creche tambe conhuntamente cu DAS, pa wak ki posibilidad tin pa yega na un tabel di subsidio, aunke cu creche ta cay bou sector priva. E mayornan aki tambe merece pa nan yiu(nan) bay un creche di calidad y duna nan e trankilidad pa por funciona bon na trabou,” Ras a indica.

Ley na vigor 1 juli 2018

Unabes e ley drenta na vigor, hopi cos ta cambia. Na momento cu un persona dicidi pa pidi permiso pa habri un creche, tin un cantidad di exigencia pa cumpli cu ne. E exigencianan aki ta pa garantisa y promove un miho calidad di cuido pa nos muchanan mas vunerabel. E exigencianan ta varia y ta hopi detaya, manera; e cantidad di guia pa mucha, regla y procedura pa entrega keho y habri un creche, boet di 25 mil florin, manual di exigencia pedagogico y maneho y mas.