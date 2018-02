Parlamentario Endy Croes di MEP: Parlamentarionan di AVP ta mustra hopi zwak y desorienta

Parlamentario Endy Croes a hiba un analisis den e prome 100 dianan di gobernacion y alaves e funcionamento di Parlamento di Aruba. Mester bisa cu gobierno actual den comparacion na e manera cu nan a hereda pais Aruba ta trahando incansablemente y por nota e diferencia den trankilidad cu ta reinando den henter e comunidad. Alaves proyectonan pa henter Aruba cu e enfoke pa posiciona e ser humano central ta locual ta resalta. Ayudonan social cu ta na caminda cual pa 8 aña largo a keda den neutral. Pa locual ta regarda logronan mas detaya cada minister lo sa di anuncia esakinan e siman aki.



No a laga rastro atras

Mester splica si cu a hereda un pais na werki. Un desaster cu e gobierno di AVP a laga atras hasta riba e ultimo dia cu nan ta bandonando e stoel, tabata carga computer, documentonan valioso, cortando tur liñanan di Setar den e edificio nobo, a bay te hasta cu e “hard disc” di e server, pues na manera di “mafiosonan” a clean up tur cos pa no laga rastro atras kisas cu por a incrimina nan. Apesar di esaki cu tur pasenshi di mundo a dura casi un luna extra pa gobierno nobo por ta “up and running” pero lo no laga esaki ta un excusa formal pa e promer 100 dianan. Di otro banda Parlamentario Endy Croes a analisa propio Parlamento. Un Presidente Ady Thijsen cumpliendo completo cu su tarea cu man duro manera mester ta mustrando e bon ehempel. Esaki ta ilustra su caracter y alaves su experencia adkeri den Parlamento. Parlamentarionan di Coalision MEP-POR-RED ta super activo bishitando y atendiendo tur instancia. Hopi di instancianan ta reclama cu den 8 aña di gobernacion anterior a haya un solo bishita y mayoria cu nunca a haya ni un bishita. Awor nan ta wordo scucha y pues tur ta contento y ta sintiendo e cambio actualmente.



Decepcion total

Pa locual ta e fraccion di AVP, esta oposicion ta un decepcion total. AVP ta mustra hopi zwak y desorienta. AVP despues di a bay atras cu 10 mil voto a sinti e rechaso di pueblo di tal forma cu nan no por orienta nan mes ainda den stoel di oposicion. No obstante e “desastro financiero” cu nan a laga atras y e derota cu nan a ricibi, nos expectativa tabata cu nan lo ta mucho mas pro-activo enfrentando nan reto nobo den oposicion. Mas tristo ainda ta cu casi nunca nan ta na trabao. Mike De Meza, Benny “Alcapon” Sevinger, Dowers y algun mas no ta yega Parlamento mes at all. Pa locual ta trata e reunionnan publico den Parlamento por a tuma nota di algun Parlamentario di AVP, esta di oposicion durante tur e reunionnan publico teni desde 17 di november 2017 te cu awe no a hiba ni un solo palabra. Nan no ta debati. Nan no ta domina e materia. Nan no ta prepara nan mes debido. Nan no a trece ningun idea dilanti pero na final ta vota segun ordo di AVP. Den un solo palabra parlamentarionan di fraccion di AVP ta hopi zwak y desorienta. Cu e aire fresco awor suplando Parlamento tambe ta Sinti E Cambio!!!