Homber paranoid tabata grita y haci mahos na Rooi Afo, polis a hay'e brazando un cadushi

Dialuna madruga a drenta informe di cu tin un hende gritando manera loco na Rooi Afo, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e prome patruya e homber aki a core bay drenta mondi pasa den rooi yega te otro banda di caminda. Eynan polis a top'e riba un dak di cas ta grita lantando e habitantenan for di soño. Net ora polis a bay gar'e esaki a core bula for di e dak pa patras di e cas. Polis a perde for di bista y a bay pasa otro banda di e mondi pa busk'e. Pa un rato e homber a stop di grita y a kere cu e lo por a huy bay. Segun e habitantenan di e cas e sospechoso aki no por a sali aya tras. Polis cu ayudo di refuerzonan di Noord y Santa Cruz a drenta e mondi y a logra encontra cu e tipo sunu y braza na un kadushi. Polis a hiba e sospechoso na hospital pa nan atende y interne den PAAZ.