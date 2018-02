Parlamentario Endy Croes: Mike Eman a fix su ruman 1.6 MIYON di ATA!

Palo Marga celebrando 35 aña tin derecho riba un aporte substancial di gobierno



Siman pasa Endy Croes a elabora cu prueba den man riba un suma extravagante di 1.6 MIYON florin cu ATA a duna ruman di Mike Eman. Ta trata di un auto di careda cu ta core na Merca. Auto di Drag Race di Team Aruba ta di ruman homber di Mike Eman.Via ATA Mike a fix su ruman e suma extravagante aki, bou di e capa cu e ta promociona Aruba. No solamente ATA pero den AAA tambe e ruman aki tabata ricibi basta placa. Parlamentario Endy Croes a manda un otro carta caba pa Minister Danqui Oduber cu e pregunta cuanto placa adicional Team Aruba tabata ricibi for di AAA banda di e 1.6 MIYON cu nan a ricibi di ATA. Parlamentario Endy Croes ta en espera e siman aki pa un contesta por escrito pa asina e por bin bek pueblo cu e transparencia cu a wordo priminti informando pueblo con su placa tabata wordo gasta of malgasta, unda Prome Minister anterior tabata privilegia su propio ruman. Tur e coredornan di Drag Race na Aruba ta wordo perhudica mientras un solo famia tabata ricibi na un manera desproporcional MIYONES di placa di pueblo.



Un bunita soño

Final di April e aña aki pista di Palo Marga lo celebra 35 aña di existencia. Un bunita soño di un grupo hopi grandi den comunidad cu un amor y pasion incondicional pa e deporte di Drag Race a wordo cristalisa 35 aña pasa. Mester aplaudi y reconoce tur cu a aporta pa realisa esaki. Endy Croes ta splica cu como mucha chikito e tabata bay Coral Tabak na Corsow cu Betty y Cesar Croes di Hotroller pa wak careda. E tempo aya ta bay cu ferry y e bunita experencianan aki nunca lo wordo lubida. Dia cu e pista di Palo Marga a habri e tabata t’ey en persona na un edad hopi jong y a convivi e momentonan historico cu un Palo Marga sold out di hende pa wak careda. Danki na tur esnan e tempo aya cu a insisti pa cu e logro aki. Awe Parlamentario Endy Croes ta splica despues di a bishita e pista por a conclui cu pa falta di inversion y yudansa financiero e pista aki a bay hopi atras. Luznan benta na tera. Aunke tin gruponan cu boluntad hopi grandi trahando riba e pista, e yudansa real sinembargo no a yega.



Reunion tocante Palo Marga

Mas aun momento cu Parlamentario a ricibi e carta di ATA cu a shock E mes en persona unda un solo persona ta ricibi asina tanto placa y no tabata tin interes di e gobierno anterior pa yuda esnan cu ta core na Aruba. Alaves ta prueba cu si e pista ta habri regularmente esaki ta fungi alaves como safety pasobra e ta kita coredornan y hobennan cu gusta velocidad pa practica esaki riba caya y lo trece tur Palo Marga. Parlamentario Endy Croes lo bay haci tur esfuerso y lo reuni e siman aki cu Parlamentarionan di Fraccion di MEP y di Coalicion, vaste Commissie, y minister Danqui Oduber. Asina kier logra inicio di maart un compromiso di gobierno garantisando un presupuesto pa Celebracion di Palo Marga su 35 aña. Claro cu mester por drecha lo minimo e luznan. Ohala cu por logra uni tur cu a traha duro pa Drag Race y celebra esaki den grandi cu henter e pueblo di Aruba.