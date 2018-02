Gamma IT Solutions ta cuminsa cu Curso di Coding pa hobenan

Gamma IT Solutions ta introduci na april un curso di coding na nivel basico pa tur studiante na Aruba di 13 pa 17 aña di edad. E curso ta specialmente pa nan siña e basics di coding. Aparte di esaki lo splica nan tocante kiko tur nan lo por hasi den futuro cu un studio den e area di Information Technology. Gamma lo tin nan Programmers, Designers y IT/Project Managers presente pa conta un poco tocante kiko nan trabou ta y kiko tur e actividadnan diario ta di cada un. E proposito di e actividad aki ta pa purba envolve nos hobenan den e mundo di Information Technology. Frank Baks, Commercial Director di Gamma, ta conta “Nos ta realisa cu studia algo relaciona cu Information Technology no ta un choice hopi popular na Aruba y Gamma sigur kier aporta pa trese un cambio den esaki. Gamma kier pa e studiantenan por ta bon informa tocante e posibilidadnan riba un futuro carera den e diferente areanan di IT. Ademas, ta hopi bon pa tin un background den IT door cu tecnologia ta birando mas importante dia pa dia y e demanda laboral pa hende cu background den IT sigur ta subiendo”.

E actividad aki lo tuma luga den e Conference Room di Gamma dia 7 di april di 10.30 pa 13.00. Nos ta invita tur hoben pa inscribi pronto door cu e maximo cantidad di studiante cu por atende ta 20 solamente. Por inscribi door di manda nos un email na students@gamma-itsolutions.com cu nomber y edad. E curso aki ta completamente GRATIS y ora di finaliza esaki tur hoben lo ricibi un certificado di parti Gamma hunto cu snacks y drinks.